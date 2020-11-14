اليوم السابع
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"صحة القليوبية" تشدد على سرعة ترصد حالات الإصابة بكورونا وتفعيل غرفة الأزمات

السبت، 14 نوفمبر 2020 10:05 م
"صحة القليوبية" تشدد على سرعة ترصد حالات الإصابة بكورونا وتفعيل غرفة الأزمات اجتماع صحة القليوبية استعدادا لكورونا
القليوبية إبراهيم سالم

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عقد الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، اجتماعا مع مديرى الإدارات الصحية ومسؤلى الطب الوقائى والرعاية الأساسية بالإدارات الصحية، وأمناء المخازن في حضور الدكتورة سعاد حتاتة وكيل المديرية، ومديرى الإدارات الفنية والإدارية بالمديرية، وذلك استكمالا لاستعدادات مديرية الشئون الصحية بالقليوبية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وشدد وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، على سرعة ترصد الحالات ومتابعتها من خلال فرق الترصد والعزل المنزلى، بالإضافة إلى تفعيل غرفة إدارات الأزمات بالإدارات الصحية، كما وجه بمتابعة حالات الاشتباهات لأطفال وطلاب المدارس، وعلى التزام جميع الوحدات والمراكز بإجراءات مكافحة العدوى.

وكان الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، عقد اجتماعا لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد"كوفيد 19"، مع لجنة إدارة أزمة كورونا بمديرية الصحة.

وأوضح "الطباخ"، في تصريحات صحفية، أنه جرى تحديد مهام كل عضو باللجنة، والتأكيد على انتظام العمل بها على مدار اليوم، والتشديد على توافر الأدوية والمستلزمات الخاصة بمرض الكورونا بشكل كاف، ومراجعة أرصدة المستشفيات من أسطوانات الأكسجين وشبكات الغازات.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، التشديد على التأكد من تطبيق بروتوكول العلاج وأخذ احتياطات وإجراءات مكافحة العدوى اللازمة، كما تم التنبيه على رصد الحالات المشتبهه وسرعة اتخاذ إجراءات العزل المنزلى للحالات المصابة باصابات خفيفة.

اجتماع صحة القليوبية
اجتماع صحة القليوبية

 

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع

 


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