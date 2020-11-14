"صحة الإسكندرية": تجريع 209 آلاف تلميذ فى حملة ضد الديدان المعوية

قال الدكتور خالد جمال عبد الغنى، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية أنهت بنجاح الأسبوع الأول لحملة تجريع تلاميذ المدارس الابتدائية ورياض الأطفال بالإسكندرية ضد الديدان المعوية - مثل الدودة الدبوسية والاسكارس.



وأشار وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، فى بيان صادر اليوم، أن ذلك فى إطار الحملة القومية لتجريع تلاميذ المدارس على مستوى الجمهورية، والتى تقام تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، حيث تم تجريع 209 آلاف تلميذ بمدارس الإسكندرية رغم ظروف الطقس السىئ الذى تتعرض له المحافظة حاليا.

