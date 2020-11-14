"صحة الإسكندرية": تجريع 209 آلاف تلميذ فى حملة ضد الديدان المعوية

قال الدكتور خالد جمال عبد الغنى، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية أنهت بنجاح الأسبوع الأول لحملة تجريع تلاميذ المدارس الابتدائية ورياض الأطفال بالإسكندرية ضد الديدان المعوية - مثل الدودة الدبوسية والاسكارس.
وأشار وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، فى بيان صادر اليوم، أن ذلك فى إطار الحملة القومية لتجريع تلاميذ المدارس على مستوى الجمهورية، والتى تقام تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، حيث تم تجريع 209 آلاف تلميذ بمدارس الإسكندرية رغم ظروف الطقس السىئ الذى تتعرض له المحافظة حاليا.
وأشار وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، فى بيان صادر اليوم، أن ذلك فى إطار الحملة القومية لتجريع تلاميذ المدارس على مستوى الجمهورية، والتى تقام تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، حيث تم تجريع 209 آلاف تلميذ بمدارس الإسكندرية رغم ظروف الطقس السىئ الذى تتعرض له المحافظة حاليا.
وأوضح "عبد الغنى"، أنه تم تجريع 186 ألف تلميذ بالمرحلة الابتدائية من ضمنهم 77 ألفا بالمناطق الريفية، و23 ألف تلميذ برياض الأطفال منهم 2600 بالمناطق الريفية.
من جانبه، قال الدكتور هشام الفيشاوى مدير عام إدارة الأمراض المتوطنة بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، أن الفرق الطبية تمر على المدارس لإعطاء التلاميذ الجرعة، وهى عبارة عن قرص من عقار ميبندازول سهل الذوبان بالفم ذى طعم مقبول، وناشد "الفيشاوى" أولياء الأمور بضرورة حضور أطفالهم للمدارس لإتمام تجريعهم حرصا على صحتهم.
من جانبه، قال الدكتور هشام الفيشاوى مدير عام إدارة الأمراض المتوطنة بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، أن الفرق الطبية تمر على المدارس لإعطاء التلاميذ الجرعة، وهى عبارة عن قرص من عقار ميبندازول سهل الذوبان بالفم ذى طعم مقبول، وناشد "الفيشاوى" أولياء الأمور بضرورة حضور أطفالهم للمدارس لإتمام تجريعهم حرصا على صحتهم.
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