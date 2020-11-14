اليوم السابع
Ads
السبت، 14 نوفمبر 2020 10:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"صحة الإسكندرية": تجريع 209 آلاف تلميذ فى حملة ضد الديدان المعوية

السبت، 14 نوفمبر 2020 10:12 م
"صحة الإسكندرية": تجريع 209 آلاف تلميذ فى حملة ضد الديدان المعوية جانب من حملات التطعيم
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور خالد جمال عبد الغنى، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية أنهت بنجاح الأسبوع الأول لحملة تجريع تلاميذ المدارس الابتدائية ورياض الأطفال بالإسكندرية ضد الديدان المعوية - مثل الدودة الدبوسية والاسكارس.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، فى بيان صادر اليوم، أن ذلك فى إطار الحملة القومية لتجريع تلاميذ المدارس على مستوى الجمهورية، والتى تقام تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، حيث تم تجريع 209 آلاف تلميذ بمدارس الإسكندرية رغم ظروف الطقس السىئ الذى تتعرض له المحافظة حاليا.
 
وأوضح "عبد الغنى"، أنه تم تجريع 186 ألف تلميذ بالمرحلة الابتدائية من ضمنهم 77 ألفا بالمناطق الريفية، و23 ألف تلميذ برياض الأطفال منهم 2600 بالمناطق الريفية.

من جانبه، قال الدكتور هشام الفيشاوى مدير عام إدارة الأمراض المتوطنة بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، أن الفرق الطبية تمر على المدارس لإعطاء التلاميذ الجرعة، وهى عبارة عن قرص من عقار ميبندازول سهل الذوبان بالفم ذى طعم مقبول، وناشد "الفيشاوى" أولياء الأمور بضرورة حضور أطفالهم للمدارس لإتمام تجريعهم حرصا على صحتهم.

 


الاسكندرية

طقس الاسكندرية

الديدان المعوية

حملات التطعيم

اخبار

طلاب المدارس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة