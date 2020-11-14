شركتا مياه وصرف الإسكندرية :الانتهاء من شفط مياه الأمطار واستمرار الطوارئ

كتب أحمد حسن

قال اللواء مهندس محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أنه تم التعامل مع تجمعات المياه التي سقطت صباح اليوم علي الإسكندرية، مع استمرار تمركز السيارات ومعدات الشفط تحسبا لأي طارئ آخر.

من جانبه أكد المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية متابعه تمركزات البدالات بجميع أحياء محافظة الإسكندرية.

وأفاد بالتعامل مع عدد من النقاط الساخنة بمعدات الشركة في مناطق (المندرة أمام الشيراتون -محمد نجيب على الكورنيش -أمام فندق تيوليب _محرم بك أسفل كوبري أبو عين واحدة -أمام حي شرق بسيدي جابر - جمال عبد الناصر وملك حفنى - أمام فندق تيوليب - أصعب نقطة لتجمع المياه بمنطقة الجرارى بالكيلو 23 صحراوي) حيث يتواجد أسطول من معدات شركتي المياه والصرف الصحي للتعامل مع التجمعات.

وأضاف أن شركة مياه الشرب بالإسكندرية دفعت بطلمبة 8بوصة وطلمبة 6 بوصة وعدد 2 بدالة ثابتة.

وقال الدكتور إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، انه سقطت اليوم أمطار شديدة من الساعة الواحدة ظهر حتى الساعة 3 عصرا، وتوقفت الإمطار ولا يوجد أى تجمعات للإمطار.

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ سقوط أمطار متوسطة على مدينة بلطيم من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 4 عصرا، وتوقفت الإمطار وتم تصريف المياه ولا يوجد أى تجمعات للإمطار.

وأشارت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في بيان لها عن متابعة غرفة العمليات والطوارئ بالشركة لشركاتها التابعة والتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية لمواجهة موجة الأمطار بالمحافظات.