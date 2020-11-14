زى النهارده الجنايات تقضى بالإعدام شنقا لعادل حبارة فى "مذبحة رفح الثانية"

زى النهارده من 5 سنوات، يوم 14 نوفمبر 2015، محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، تقضى بالإعدام شنقا لعادل حبارة و6 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بأحداث "مذبحة رفح الثانية"، وكما قضت بالمؤبد لـ 3 متهمين، والسجن المشدد 15 عاما على لـ22 متهما وبراءة 3 متهمين .

فى بداية الجلسة قال رئيس المحكمة، حكمت المحكمة فى الجناية رقم 113 لسة 2013 جنايات أمن دولة عليا بعد مطالعة الأوراق والرأى الشرعى لدار الإفتاء المصرية، وبعد الاطلاع على مواد العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، حكمت المحكمة بـ: بمعاقبة محمود مغاورى، وعادل حبارة، وأشرف محمود أبو طالب، وأبو عبد الله المقدسى، وناصر عياد، ومحمد على، وعبد الهادى زايد، وعمرو زكريا شطا، بالإعدام شنقا، فضلا عن معاقبة كل من، محمد إبراهيم سعيد محمد أحمد، وأحمد مصبح سليمان أبو حراز، وشقيقه على، بالسجن المؤبد.

كما قضت بمعاقبة صبرى محمد إبراهيم محجوب، وبلال محمد إبراهيم نصر، وأحمد سعيد عطية، وأحمد مأمون محمد سليمان، ومحمود سعيد عطية، وسامح لطفى السيد، ومحمد أحمد على باشا، وعبد الحميد محمد الشبراوى طنطاوى، وإبراهيم محمد يوسف، ومحمد صلاح محمد خليل، ومصطفى عبد المنعم حبيب، والسيد سعيد حامد مصطفى، وأحمد محمد عبد الله، وشهرته أحمد المصرى، ومحمد عكاشة محمد على، ومحمد نجيب يوسف يعقوب، ومحمد إبراهيم عساكر، ومصطفى غريب إبراهيم، ويوسف محمد سليم السواركة، وفرج جمال محمد حسن، ومصطفى حسين محمد سليم، ومحمد عبد السميع خليل الشوربجى، وإسماعيل إبراهيم عبد القادر، 15 عاما ومصادرة القنابل والمطواة والهواتف النقال المضبوطة حوزة المتهمين .

وقضت ببراءة كل من: محمد صبرى ورضا أحمد محمد عطية، وشهرته رضا العوا، ومحمد عبد الرحمن عبد المعطى وشهرته محمد عبوده، مما أسند إليهم، وعقب النطق بالحكم، ساد هدوء داخل القاعة على غير المتوقع، ولم يهتاج المتهمون مثلما يحدث فى أغلب الأحيان، وكأن الحكم كان متوقعا كما أوضح أحد المحامين الحضور.

فيما قال على إسماعيل دفاع حبارة فى تصريح لـ" اليوم السابع"، أنه ينتظر أسباب الحكم للطعن عليه خلال 60 يوما، مضيفا، المحكمة لم تستمع لطلبات الدفاع، وأن الحكم معيب، ونوه أن محكمة النقض هى التى ستفصل فى حكم الإعادة الثانى.

ويعد الحكم الصادر بجلسة اليوم هو الثانى القاضى بإعدام عادل حبارة بعد حكم إعدامه فى قضية أحداث عنف الشرقية، كما ينتظر حبارة رأى المفتى فى واقعة قتل مخبر شرطة بمباحث شرطة أبو كبير، والتى ستنطق فيه محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم حكمها فى 6 ديسمبر المقبل.

ويواجه حبارة والباقون تهم الشروع فى قتل جنود الأمن المركزى ببلبيس، والتخابر مع تنظيم القاعدة بالعراق، وكانت محكمة النقض قد قضت بقبول الطعون المقدمة من حبارة وآخرين فى قضية مذبحة جنود الأمن المركزى برفح فى أغسطس 2013، المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة رفح الثانية".