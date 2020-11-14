زى النهارده.. أردوغان ينحنى أمام "شيمون بريز" فى البرلمان التركى .. فيديو

كتبت : إسراء أحمد فؤاد

فى مثل هذا اليوم الـ 14 من شهر نوفمبر ومنذ 13 عاما، أقدم الرئيس التركى رجب طيب أردوغان على الانحناء أمام الرئيس الإسرائيلى السابق شيمون بيريز.

في مثل هذا اليوم قبل 13 عام ، دعا #أردوغان شمعون بريز، واستقبل بحفاوة بالغة والقي كلمة في البرلمان وقوبلت بتصفيق حار من قبل أردوغان وحزب العدالة والتنمية، وكانت المرة الاولي لرئيس اسرائيلي يزور البرلمان التركي. للاسف مش موجود غير هذا المطقع الصغير. شاهدوا اردوغان وهو بينحني امامه pic.twitter.com/ukjEZu1U5W — شؤون تركية (@TurkeyAffairs) November 14, 2020

واستقبل وقتها البرلمان التركى بيريز بحفاوة بالغة وألقي كلمة في البرلمان وقوبلت بتصفيق حار من قبل أردوغان وحزب العدالة والتنمية، وكانت المرة الأولى لرئيس إسرائيلى يزور برلمان تركيا.

وتعتبر أنقرة شريك استراتيجى لتل أبيب فى كثير من المجالات، ويراه كثيرون "ازدواجية فى المواقف" تجاه الإسرائيليين والفلسطينيين.

وتعلن تركيا دوما دعمها للقضية الفلسطينية فى محاولة لكسب ود الشارع، مقابل حرصها على إبداء "عداء كلامى" لإسرائيل.

كما ينظم حزب العدالة والتنمية الحاكم بصفة مستمرة مظاهرات فى اسطنبول دعما للقضية الفلسطينية، يقابلها احتفال يقام سنويا فى السفارة الإسرائيلية بأنقرة بذكرى تأسيس الدولة العبرية.

وتاريخيا، تعتبر تركيا أول دولة ذات غالبية مسلمة تعترف بإسرائيل عام 1949. لكن اللافت أن العلاقات التركية الإسرائيلية التي بدأت في هذا العام، لم تتأثر بتولي حكومة العدالة والتنمية مقاليد الحكم في تركيا عام 2002.