اليوم السابع
Ads
السبت، 14 نوفمبر 2020 03:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

زى النهارده.. أردوغان ينحنى أمام "شيمون بريز" فى البرلمان التركى .. فيديو

السبت، 14 نوفمبر 2020 03:40 م
زى النهارده.. أردوغان ينحنى أمام "شيمون بريز" فى البرلمان التركى .. فيديو أردوغان ينحنى أمام شيمون بيريز
كتبت : إسراء أحمد فؤاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى مثل هذا اليوم الـ 14 من شهر نوفمبر ومنذ 13 عاما، أقدم الرئيس التركى رجب طيب أردوغان على الانحناء أمام الرئيس الإسرائيلى السابق شيمون بيريز.

 

 

واستقبل وقتها البرلمان التركى بيريز بحفاوة بالغة وألقي كلمة في البرلمان وقوبلت بتصفيق حار من قبل أردوغان وحزب العدالة والتنمية، وكانت المرة الأولى لرئيس إسرائيلى يزور برلمان تركيا.

 

وتعتبر أنقرة شريك استراتيجى لتل أبيب فى كثير من المجالات، ويراه كثيرون "ازدواجية فى المواقف" تجاه الإسرائيليين والفلسطينيين.

 

وتعلن تركيا دوما دعمها للقضية الفلسطينية فى محاولة لكسب ود الشارع، مقابل حرصها على إبداء "عداء كلامى" لإسرائيل.

 

كما ينظم حزب العدالة والتنمية الحاكم بصفة مستمرة مظاهرات فى اسطنبول دعما للقضية الفلسطينية، يقابلها احتفال يقام سنويا فى السفارة الإسرائيلية بأنقرة بذكرى تأسيس الدولة العبرية.

 

وتاريخيا، تعتبر تركيا أول دولة ذات غالبية مسلمة تعترف بإسرائيل عام 1949. لكن اللافت أن العلاقات التركية الإسرائيلية التي بدأت في هذا العام، لم تتأثر بتولي حكومة العدالة والتنمية مقاليد الحكم في تركيا عام 2002.


تركيا

ارودوغان

البرلمان التركى

شيمون بيريز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أردوغان يستغل استقالة صهره لتخفيف التوتر داخل حزبه وللتغطية على فشله.. حالة قلق سياسى ترافق استقالة وزير المالية التركى.. والمعارضة: الدولة فى أزمة والتعديلات الوزارية لا تكفى لإنقاذ الاقتصاد

السبت، 14 نوفمبر 2020 01:19 م

"لجان أردوغان الإلكترونية" ترهب المعارضين.. تهديدات بالقتل من أنصار النظام لنشطاء حقوقيين.. رسائل تهديد لناشط باغتصاب والدته وزوجته لانتقاده سياسات أنقرة.. والديكتاتور يخطط لكبح جماح وسائل التواصل الاجتماعي

السبت، 14 نوفمبر 2020 01:09 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة