زراعة كفر الشيخ تعلن التوسع فى زراعة القمح على مصاطب وحقول إرشادية للفول

كفر الشيخ – محمد سليمان

أكد الدكتور ناجح فوزى غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفرالشيخ، أن زراعة القمح على مصاطب يلقى اهتماماً كبيراً من المزارعين بمحافظة كفر الشيخ، مشيراً إلى أنه كلف لجان لمتابعة زراعات بنجر السكر وزراعات القمح بالمركز والتأكيد على زراعة القمح على مصاطب .

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، لـ"اليوم السابع" تتم زراعة الحقول الإرشادية للفول البلدى ضمن مشروع الزراعة المبتكرة ودعم المزارع ذات الحيازات الصغيرة وترشيد مياه الرى (الإيكاردا)، ومنها بناحية جمعية نشرت حوض شروة القصب ذات إحداثيات E31.01,97,12,3 N30.84,31,27,8 والصنف المنزرع سخا 1، وذلك بعد معاملة التقاوى بالعقدين الخاص بالفول البلدى والمحصول السابق أرز.

وقال غربية، أن يثنى على التعاون الوثيق بين مديرية الزراعة بكفر الشيخ وكلية الزراعة جامعة كفر الشيخ، خاصة تنظيم القوافل الزراعية بكلية الزراعة إلى المراكز الإرشادية، لعقد ندوة إرشادية عن زراعة المحاصيل الشتوية الفول والبنجر والقمح وكذلك الإرشادات الخاصة بزراعة القمح على مصاطب لما لهذه الطريقة من فائدة كبيرة من خلال توفيرها لمياه الرى والتقاوى وزيادة الإنتاجية، بالإضافة إلى عقد المدرسة الحقلية لمحصول الفول البلدى بحضور باحثى الفول البلدى والحشائش وأمراض النباتات والحشائش بمركز البحوث الزراعية وأخصائى الفول البلدى بالمديرية والإدارات الزراعية،لوضع التوصيات الفنية لزراعة محصول الفول البلدى موضع التطبيق.











