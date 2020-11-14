رئيس وزراء باكستان يزور كابول لمناقشة عدة قضايا تهم البلدين

كابول /أ ش أ/

أعلنت أفغانستان، أن رئيس وزراء باكستان عمران خان، سيجرى زيارة للعاصمة كابول خلال الأسبوع الجاري؛ لمناقشة عدة قضايا تهم البلدين.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية جران هواد - حسبما ذكرت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم السبت - إنه من بين القضايا التى سيتم مناقشتها خلال الزيارة مع المسئول الباكستاني، عملية السلام الأفغانية، وتعزيز الروابط السياسية والأمنية والتجارية والاقتصادية بين البلدين.

وأشار هواد إلى أن الزيارة تأتى بعد محادثة هاتفية أجراها الرئيس الأفغانى أشرف غاني، مع رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان، خلال الشهر الماضي، وأنها ستُجرى فى وقت تواجه فيه مفاوضات السلام الأفغانية المنعقدة فى /الدوحة/ تأخيرًا، نظرًا لوجود خلافات بشأن نقاط متنازع عليها بين الأطراف تتعلق بالقواعد الأساسية للمفاوضات.