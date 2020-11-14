رئيس تكتل إحياء ليبيا يشكر البعثة الأممية لوضع تاريخ محدد لإجراء الانتخابات

كتب : أحمد جمعة

وجه رئيس تكتل إحياء ليبيا عارف النايض ، الشكر للأمم المتحدة على البدء في الاستجابة لدعوات كثير من الليبيين للالتزام المطلق بتاريخ محدد لانتخابات رئاسية وبرلمانية عاجلة، مدعومة، ومراقبة دوليّا، وذلك بإعلانها لتاريخ 24 ديسمبر 2021 كموعد محدد للانتخابات الليبية، طالبا التّصريح رسميّا بأنّ تلك الانتخابات المرتقبة ستكون انتخابات رئاسية وبرلمانية مباشرة، ومراقبة دوليّا.

وطالب تكتل إحياء ليبيا في بيان صحفى، السبت، الأمم المتحدة بتثبيت التزامها، وإلزامها للجميع، بتاريخ الانتخابات التي أعلنت عنه، وذلك بصياغته في صورة قرار ملزم من مجلس الأمن، لتطمين الشّعب الليبي الذي تعوّد التّسويف والمماطلة في تاريخ تلك الانتخابات في إعلانات سابقة، أهمّها (إعلان باريس)، و(إعلان باليرمو)، وعدة إعلانات للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بتواريخ مختلفة، رغم وجود أساس دستوري جاهز لتلك الانتخابات (وهو القرار رقم 5 لسنة 2014 والتعديلات الدستورية المضمّنة لمقرّرات لجنة فبراير)، وهو قرار لا يزال مُلزمًا كونه بنصاب صحيح وأغلبية مطلقة.

وعبر تكتل إحياء ليبيا عن أسفه العميق لعدم مراعاة البعثة الأممية لباقي مقترحاته في مذكّرته والخاصة بمقترحات تدعو لضرورة "الشمولية المستوعبة لكامل النسيج الاجتماعي الليبي" و "احترام الحقائق الديموغرافية الليبية، وكذلك الخصوصيات التاريخية المناطقية"، حيث حُرمت مناطق ومدن وقبائل كاملة من التّمثيل المنصف في جلسات الحوار الدائرة في تونس.

واعتذر رئيس تكتل إحياء ليبيا لعدد من المشاركين في حوار تونس سياسي لعدم ترشحه لتشكيل الحكومة الليبية الجديدة بعد تزكيتهم له، مؤكدا عدم مشاركته بأى شكل من الأشكال في الحكومة الليبية المزمع تشكيلها، موضحا أنه يركز على المشاركة السّياسيّة فقط بعد إرجاع الأمانة للشعب الليبى من خلال الانتخابات الرئاسيّة والبرلمانيّة المعلن عنها ، مشيرا الى أن التكتل سيطلق حملاته للانتخابات الرئاسيّة بمرشّحه الرئاسي عارف النايض، وكذلك للانتخابات البرلمانيّة، بمرشّحات ومرشّحين من شابّات وشباب ليبيا، الذين يشتركون في رؤيتنا الجامعة لليبيا رؤية إحياء ليبيا.