رئيس الوزراء الأردنى يحيى ذكرى الملك الحسين "نستذكر بفخر الموروث العظيم"

كتب مصطفى عنبر

قال رئيس الوزراء بالمملكة الأردنية الهاشمية الدكتور بشر خصاونة ، في ذكرى ميلاد الراحل الكبير الملك الحسين المؤسس ، "نستذكر بفخر واعتزاز المسيرة المباركة والموروث العظيم من الإنجازات."





وأضاف الدكتور الخصاونة ، في تغريدة له على موقع التواصل "تويتر" ، " وتستمر مسيرة التقدم والإنجاز بقيادة جلالة الملك عبداالله الثاني، بارك االله في عمره وأعزّ ملكه، والأردن على أعتاب دخول مئويته الثانية بثبات وعزم ومنعة".

ويحيي الأردنيون اليوم السبت، 14 نوفمبر الذكرى الـ 85 لميلاد الملك الحسين بن طلال، الذى ولد في 14 نوفمبر عام 1935 في مدينة عمان حتى أصبح اميرا عليها وملكاً فوق أرضها ثلاثة وستين عاما.

أكمل الملك الحسين تعليمه الابتدائي في الكلية العلمية الإسلامية في عمان، ثم التحق بكلية فكتوريا في الإسكندرية، وفي العام 1951 التحق بكلية هارو بإنجلترا، ثم تلقى بعد ذلك تعليمه العسكري في الأكاديمية الملكية العسكرية في ساند هيرست في انجلترا وتخرج منها العام 1953، وللملك الحسين، خمسة أبناء وست بنات، هم الملك عبدالله الثاني، والأمراء فيصل وعلي وحمزة وهاشم، والأميرات عالية وزين وعائشة وهيا وإيمان وراية.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية، في يوم رحيل الملك الحسين بن طلال، يستذكر الأردنيون مسيرة حياة حافلة بالعطاء والإنجاز على مدى سبعة وأربعين عاماً، عاشها الحسين إلى جانب أبناء شعبه الوفي لبناء الأردن الحديث، وخدمة قضايا أمتيه العربية والإسلامية، فيما يقف الأردنيون عقب رحيل الملك الحسين بعزم وثبات إلى جانب من نذرهُ لخدمة وطنه وأمته، الملك عبدالله الثاني، لمواصلة مسيرة البناء والتحديث والتنمية والإصلاح على نهج آبائه وأجداده من بني هاشم.