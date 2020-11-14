دراسة أمريكية:الجرعات العالية من أدوية السيولة لمرضى كورونا لم تثبت فائدتها

كتبت إيناس البنا

على الرغم من يجب علاج المرضى المصابين بفيروس COVID-19 بعلاجات قياسية مضادة لتخثر الدم، مثل أدوية ترقق الدم، أظهرت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة جورج واشنطن (GW) أن المرضى المصابين بمضادات التخثر عند تناول جرعات أعلى، دون وجود مؤشرات طبية تقليدية للقيام بذلك، قد تكون غير فعالة بل ضارة.

ووفقا للدراسة المنشورة في مجلة Thrombosis Research، قال الباحثين، أنه يبدو أن مرضى COVID-19 لديهم زيادة في حدوث جلطات الدم، وبدأت العديد من المستشفيات ومقدمي الرعاية الصحية في استخدام جرعات عالية من أدوية سيولة الدم لمنع هذه الجلطات أوعلاجها بشكل استباقي".

قام فريق البحث بتقييم 402 مريضًا تم تشخيص إصابتهم بـ COVID-19 وتم إدخالهم إلى مستشفى جورج واشنطن، في الفترة ما بين 15 مارس و31 مايو 2020، وتمت مقارنة النتائج السريرية بين 152 مريضًا تم علاجهم بجرعات عالية من مميعات الدم ، و 250 مريضًا تم علاجهم بجرعة دم منخفضة قياسية.

ووفقا للباحثين، لم تظهر النتائج التي توصلنا إليها أي فائدة إضافية لأولئك الذين عولجوا بجرعات أعلى من أدوية سيولة الدم تتجاوز معايير الرعاية".



سيولة الدم

قال الباحث الرئيسي بالدراسة: "في حين أنه من الصحيح أن مرضى COVID-19 قد يموتون بسبب جلطات الدم، فإن البيانات التي قمنا بتقييمها لا تدعم إعطاء كل مريض جرعة عالية من أدوية سيولة الدم، وهذا يمثل تحديًا، حيث لا تزال الفوائد غير واضحة.

في بداية الوباء ، تم علاج جميع المرضى الذين تم إدخالهم مع COVID-19 إلى مستشفى GW بجرعة قياسية من مضادات التخثر، ولكن مع تطور الوعي بالمخاطر المتزايدة لجلطات الدم، بدأ العديد من مقدمي الخدمة في علاج المرضى الذين يعانون من مخففات الدم بجرعات عالية.

وقال الباحثين: على الرغم من أننا كنا نحب أن نرى فائدة سريرية لمرضانا من مضادات التخثر ، إلا أن بحثنا وجد أن الجرعات العالية من مخففات الدم قد تكون ضارة ، ولا توجد فوائد واضحة".