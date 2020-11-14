خبير شئون خارجية: ترامب مستعد للذهاب بمعركة الانتخابات إلى أبعد الحدود

كتب عامر مصطفى

قال المستشار وليد فارس، الخبير في الشئون الخارجية، إن هناك مئات الآلاف من أنصار الرئيس ترامب خرجوا إلى الشوارع اعتراضاً على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن، مشيراً إلى أن وصلت أرقام بايدن إلى 270 في المجمع الانتخابي، مشيرا إلى أن الرئيس ترامب مستعد للذهاب إلى هذه المعركة السياسية إلى أبعد الحدود ولا يريد إبعاده بطرق غير مشروعة.

وتابع فارس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، تقديم الإعلامي عمرو أديب، أن الرئيس ترامب اعتراض على ذلك واعتبر أنه تزويراً بسبب التصويت الإلكتروني، قائلا:" الدستور في أمريكا يقول إنه إذا لم يعترف الخاسر فهناك مشكلة دستورية ولا يمكن أن يتم التسليم والتسلم".

وأكمل الخبير في الشئون الخارجية، أنه في عام 2000 حدث موقف في فلوريداً، مشيراً إلى أنكل الملفات التى ستذهب إلى المحكمة ستصب في المحكمة العليا والأساس للمحكمة العليا ستنظر في هل كان هناك مخططاً لإسقاط الرئيس.