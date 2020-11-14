حفظ التحقيقات فى اتهام صالح جمعة بتهشيم سيارتين بقصر النيل

كتب كريم صبحى

قررت نيابة قصر النيل، حفظ التحقيقات فى واقعة اتهام صالح جمعة لاعب النادى الأهلى بالتسبب فى تهشيم سيارتين وذلك لتصالح اللاعب مع مالكى السيارتين.

تعود أحداث الواقعة عندما رفض أصحاب السيارات التصالح مع اللاعب صالح جمعة لاعب النادى الأهلى بعد تسببه فى تهشم سياراتهم والدخول فى مشادة معهم والتراشق بالألفاظ، وتم إحالة المحضر للنيابة، وتم نقل لاعب النادى الأهلى لنيابة قصر النيل للتحقيق معه فى الواقعة. وقال مصدر أمنى، أن اللاعب لم يكن فى حالة سكر، والسيارة التى كانت يستقلها اللاعب، ملك شقيقه، وتراخيصها منتهية، ورفض أصحاب السيارتين التصالح معه بعد وقوع الحادث.

وأضاف المصدر، أن سيارة صالح جمعة بعد اختلال عجلة القيادة منه صدم سيارتين كانا متوقفتين على جانب الطريق، ودخل فى مشادة كلامية مع أصحابها، وتم حجزه بقسم قصر النيل ورفض أصحاب السيارات التصالح ونقل للنيابة للتحقيق معه.

وكانت سيارة اللاعب صالح جمعة لاعب النادى الأهلى اصطدمت بسيارتين أثناء سيره بشارع محمد مظهر بالزمالك مما أدى لتهشمهما.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من العقيد جعفر عمران مأمور قسم شرطة قصر النيل مفادة، وقوع حادث تصادم بشارع محمد مظهر بالزمالك، وعلى الفور أنتقل المقدم حسام عشماوى رئيس مباحث قسم شرطة قصر النيل لمكان الواقعة، وتبين أنه أثناء سير اللاعب صالح جمعة بسيارته أصطدم بسيارتين ملاكى، مما أدى لتهشمهما وتم التحفظ على اللاعب والسيارات للوقوف على ملابسات الحادث، وأمر اللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة بتحرير محضر بالواقعة.