تقبيل وبكاء..تفاصيل الفيديو المتداول لطفلة سعودية تبكى مع صورة ولى العهد

إيمان حنا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو لطفلة سعودية تبكى مع صورة ولي العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، ورفضت أن تغادر المركز الذي تتلقى فيه التعليم والرعاية إلا بصورة ولي العهد؛ وكشفت صحيفة "سبق" تفاصيل الفيديو حيث تبين أن الطفلة تدعى "سارة"، وهي من ذوات الاحتياجات الخاصة، بمحافظة الخبر بالمنطقة الشرقية.



وتعاني الطفلة "سارة" من إعاقة عقلية "داون"، وتتلقى التعليم والرعاية في مركز بمحافظة الخبر منذ حوالي ثلاث سنوات، وفي كل مرة تغادر المركز بعد انتهاء يومها الدراسي والتعليمي تُصر على رؤية صورة قادة الوطن المؤسس الملك عبدالعزيز ، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان في مكتب المديرة، وفي نهاية دوام الأسبوع الماضي، أصرت على أخذ صورة سمو ولي عهد بعد بكاء شديد وتقبيل الصورة.

رفض مغادرة وتقبيل وبكاء.. هنا تفاصيل "فيديو الطفلة وصورة ولي العهد".https://t.co/pvF1nWhMKQ pic.twitter.com/M5gGMfusof — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) November 14, 2020



وأكدت مديرة المركز غصون العرابي أن "سارة" وجميع أطفال المركز نشأوا على حب الوطن وقادته، وهذا ما يتعلمونه في المركز.



وقالت: "أنا وجميع المعلمات في المركز أمهات لجميع هؤلاء الأطفال ونعاملهم كأمهات، ونتج عن ذلك تخرج الكثير من أطفالنا من المركز وخاصة أطفال التوحد الى الدمج في المجتمع وفي مدارس التعليم العام، وهذا نتيجة العمل الإنساني أولاً قبل كل شيء الذي نقوم فيه في المركز".



وأكدت "غصون" أن المركز يستقبل جميع أنواع الإعاقة، بما فيها حالات التوحد، وأضافت: "لدينا كوادر فتيات سعوديات مدربات بشهادات عالية متخصصة للتعامل مع كل إعاقة، فأبناء وبنات الوطن مبدعون، ولديهم القدرة على الإنجاز والعمل".