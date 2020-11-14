تعرف على أعراض وأسباب مرض السكر "الحدودى" وأضراره على الكلى

كتبت هند عادل

يعتبر مرض السكري الحدودي أو مقدمات السكري حالة صامتة يمكن أن تسببها مجموعة من الحالات الصحية الأخرى، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول والسمنة، وخاصة الدهون في منطقة البطن، ووفقا لتقرير لصحيفة time now news السبب الدقيق لمقدمات السكري غير معروف، ولكن عوامل نمط الحياة هي الأسباب الرئيسية لهذه الحالة ، وبالتالي ، فإن إجراء تغييرات في بعض الجوانب يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بمرض السكري الذي قد يصيب العديد من الأشخاص.

ووفقا للتقرير هناك العديد من الأشخاص الذين قد يعانون من مرض السكري الحدودي ولكنهم ليسوا على دراية به ، وتشمل عوامل الخطر لمرضى السكري زيادة الوزن أو السمنة ، وارتفاع ضغط الدم أو مستويات الكوليسترول ، وعدم ممارسة الرياضة ، وسوء التغذية وهذه الحاله إذا تركت دون علاج ، يمكن أن يؤدي إلى عدة مضاعفات ، بما في ذلك تلف الكلى.

يمكن أن تتسبب مقدمات السكري في إتلاف الكلى من بين المضاعفات الصحية الأخرى مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية ومشاكل الرؤية وما إلى ذلك فهم عوامل الخطر لهذه الحالة الصامتة والخطيرة والحصول على فحص صحي منتظم أمر بالغ الأهمية للكشف المبكر والحصول على نتائج أفضل.

مرض السكري الحدودي



مرض السكري الحدودى ، أو مقدمات السكري ، هو الحالة التي تحدث قبل إصابة الشخص بداء السكري من النوع 2، يمكن أيضًا أن يطلق عليه عدم تحمل الجلوكوز نظرًا لأن مستويات السكر في الدم ليست ضمن النطاق الطبيعي وليس هذا الارتفاع لإعلان أنك مريض بالسكري.

قد يكون لدى العديد من الأشخاص مستويات سكر غير منضبطة في الدم ولكنها ليست مرتفعة بدرجة كافية لتشخيص إصابتهم بداء السكري، الأنسولين الذي ينتجه البنكرياس أقل فعالية في إزالة السكر من الدم وقد يصاب المرء بمقاومة الأنسولين سيرتفع مستوى الجلوكوز في الدم فورًا بعد تناول الطعام تعد الإصابة بمقدمات داء السكري مقلقة لأنها تشير إلى احتمال الإصابه بمرض السكري في المستقبل القريب.

عوامل الخطر لمرض السكري الحدودى



يمكن أن يكون السبب وراء هذه الحالة زيادة الوزن ، وارتفاع ضغط الدم أو مستويات الكوليسترول ، والسمنة أو زيادة الوزن ، وقيادة نمط حياة خامل وبالمثل ، فإن وجود تاريخ عائلي لهذه الحالة يمكن أن يزيد أيضًا من خطر الإصابة بمرض السكري.

ستصدم أيضًا لمعرفة أن الأشخاص الذين يعانون من مرحلة ما قبل السكري يمكن أن يعانون من مشاكل في الكلى، ويمكن رؤية تلف الأعصاب والأوعية الدموية وحتى أمراض القلب لدى المرضى.

علامات وأعراض مرض السكري الحدودى



لا يظهر على الخط الفاصل عادة علامات أو أعراض واضحة وبالتالي ، قد لا يدرك بعض الأشخاص أنهم مصابون به. يجب أن تبحث عن أعراض مثل:

التعب، مستويات طاقة منخفضة، الشعور بالعطش بشكل متكرر، رؤية مشوشة، تنميل أصابع القدم، فقدان كتلة العضلات.