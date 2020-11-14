اليوم السابع
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تضامن إسنا تتسلم 1049 فيزا من أبحاث التظلمات وفيزات تكافل وكرامة "صور"

السبت، 14 نوفمبر 2020 04:00 ص
تضامن إسنا تتسلم 1049 فيزا من أبحاث التظلمات وفيزات تكافل وكرامة "صور" تضامن إسنا تتسلم فيزا أبحاث التظلمات وتكافل وكرامة
الأقصر – أحمد مرعى

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صرح محمود إبراهيم الضوى مدير إدارة التضامن الاجتماعى بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أنه فى بشرى سارة لأهالى إسنا، ورد للإدارة عدد (1049) فيزا جديدة من أبحاث التظلمات وفيزات جديدة تكافل وكرامة، وجارى تسليمها للمواطنين بناءاً على تعليمات صبرى عبدالحميد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالأقصر، ومحمد حسين وكيل المديرية، بسرعة تسليم الفيزات للمواطنين.

وأضاف مدير إدارة التضامن الاجتماعى بمدينة إسنا، لـ"اليوم السابع"، أن تلك البطاقات التى وصلت سيتم توزيعها للوحدات والتى تقوم بدورها بتنقيتها وعرضها على لجان المسائلة، وبعدها يتم التوزيع من خلال لجان المشكلة من قبل الإدارة، موجهاً الشكر لرؤساء الوحدات الذين قاموا بإجراء أبحاث التظلمات للمواطنين ومراجعى الضمان بالإدارة، ومسئولى التظلمات بالإدارة.

وفى نفس السياق عقد محمود إبراهيم الضوى، مدير إدارة التضامن الاجتماعى بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، مؤخراً اجتماع مع رؤساء الوحدات الاجتماعية لتوضيح وشرح كافة تفاصيل وتعليمات تسليم الكروت البنكية غير المستحقة لمندوب الوزارة، وكذلك الوقوف على معوقات العمل والصعوبات التى تواجهه رؤساء الوحدات وتذليل صعوبات التظلمات.

وقال مدير إدارة التضامن الاجتماعى بمدينة إسنا، خلال الاجتماع على أنه تمت مناقشة كافة تفاصيل وخطوات دعم المواطنين، وذلك بخصوص تحديث حالات الضمان وتسليم بطاقات التموين وبحث جميع مشاكل تكافل وكرامة والتظلمات وبوابة الشكاوى، وتم التأكيد على ضرورة الالتزام بتعليمات الوزارة، والتعرف على مشكلات المواطنين وسرعة حلها، وكذلك فحص كافة مشكلات مشروع تكافل وكرامة، والعمل على سرعة تسليم "الفيزا" لأصحابها المستحقين حال ورود بطاقات تكافل وكرامة للأهالى بمختلف أنحاء المحافظة، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء التوزيع فى الوحدات بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعى وعدم التزاحم حرصًا على سلامة المواطنين والموظفين.

 

الضوى يعلن تسلم 1049 فيزا جديد من أبحاث التظلمات
الضوى يعلن تسلم 1049 فيزا جديد من أبحاث التظلمات

 

تسلم 1049 فيزا جديد من أبحاث التظلمات وفيزات جديدة تكافل وكرامة
تسلم 1049 فيزا جديد من أبحاث التظلمات وفيزات جديدة تكافل وكرامة

 

تضامن إسنا تتسلم 1049 فيزا جديد من أبحاث التظلمات
تضامن إسنا تتسلم 1049 فيزا جديد من أبحاث التظلمات

 


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