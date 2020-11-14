تحرير 1086 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم - السيد فلاح

نظمت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد عماد سرحان مدير إدارة المرور والعقيد محمد سليمان رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1086 مخالفة مرورية متنوعة وشملت 313مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و51 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات وفاميه و61مخالفة انتظار خاطئ وحجز10 سيارات بدون ترخيص وبدون لوحات و108 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو21 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وتحرير23 مخالفة لعدم الصلاحية الفنية و27 مخالفة بيئة وتحرير22 مخالفة خط السير و23 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و52 مخالفة عدم صلاحية الإطارات والفرامل والأنوار وسحب 60 رخصة للسير يسار الطريق وزيادة الحمولة.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 7 دراجات نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و23مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و25 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان و49 مخالفة مواقف عشوائية و27 مخالفة طمس لوحات معدنية و29 مخالفة تحميل ركاب بالأجرة و69 مخالفة عدم ارتداء الكمامة وتحرير 34 مخالفة زيادة التعريفة و52 مخالفة تجاوز سرعة "ردار".