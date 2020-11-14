تجديد حبس 5 متهمين لإدارة مصنع للأدوية المخدرة والمنشطات الجنسية ببنها

القليوبية - ابراهيم سالم

أمر قاضى المعارضات بمحكمة بنها الجزئية، تجديد حبس طبيب بيطرى و4 آخرين 15 يوما على ذمة التحقيقات لإدارة مصنع لترويج المواد المخدرة والمغشوشة.

كانت معلومات سرية وردت الى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية ، تفيد بوجود مصنع فى بنها يديره طبيب بيطرى و 4 أخرين بتصنيع الأقراص المخدرة والأدوية المغشوشة وترويجها على عملائهم ويقومون بتصنيع تلك الأقراص وكبسها بالماكينات والأجهزة الخاصة.

تم تشكيل فريق بحث قادة العميد خالد المحمدى، رئيس مباحث القليوبية، والعقيد عمرو الجزار مفتش المباحث، وتبين أن وراء الواقعة 5 أشخاص أعدوا وجهزوا مصنعا بدائرة مركز شرطة بنها وكذا تخرين تلك المواد والعقاقير المخدرة بمخزن بدائرة المركز وبعد استصدار إذن من النيابة العامة توجهت قوة من مباحث مركز بنها بقيادة المقدم أحمد عبد المنعم رئيس مباحث المركز وتمت مداهمة المصنع وضبط أحدهم أثناء تواجده بالمصنع .

وأسفرت عمليات التفتيش عن ضبط كميات كبيرة من العقاقير والمواد المخدرة والأدوية المغشوشة والأدوات الخاصة بالتصنيع والتغليف. وتحفظت النيابة العامة بدائرة مركز بنها على كميات من الأدوية المغشوشة والترامادول والمنشطات الجنسية بلغت قيمتها بنحو 17 مليون جنيه داخل مصنع الأدوية المضبوط فى بنها.

وتمكنت الجهود من ضبط المواد الخام الخاصة بالتصنيع، عبارة عن "كمية من المواد الخام لتصنيع العقاقير المخدرة وزنت212.5 كيلو جرام – كمية من الفيتامينات والمنشطات مختلفة الألوان والأحجام وزنت 114 كيلو جراما – عدد 2 جوال مواد خام لتصنيع المنشطات وزنت 80 كيلو جراما – شيكارة حمض سيتريك وزنت 25 كيلو جراما – جوال حمض سكوربيك وزنت 25 كيلو جراما – 5 جركن كحول مستخدم فى التصنيع – 4 كراتين عبوات كحول خام – 14 جركن سبيرتو أبيض"، فضلًا عن ضبط "خزينة سلاح إلى – 10 طلقات – 7 هواتف محمولة – مبلغ مالى قدره 14 ألف جنيه – سيارتين – دراجة نارية – 3 أختام منسوبة لوزارة الصحة"، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى سبعة عشر مليون جنيه تقريبا.