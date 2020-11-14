تجديد حبس المتهمين بقتل سائق فى مشاجرة بدار السلام

قرر قاضى المعارضات بمحكمة دار السلام، تجديد حبس شخصين 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة قتل سائق فى مشاجرة، حيث ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، القبض على متهمين بقتل سائق بعد الدخول فى مشاجرة مع عمه بمنطقة دار السلام، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها "م.ج"وشهرته "أوفا" 27 سنة، سائق، ومقيم بدائرة القسم، مصاب بطلق نارى فى الصدر ومتوفى.

وانتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أنه أثناء قيام المتوفى بالتوجه لعمه بشارع حسنين دسوقى، لاستلام سيارة للعمل عليها، شاهد كل من المتهمين "ا.ب"، 23 سنة، وشقيقه، "إ" 20 سنة، يتشاجران مع عمه، وقام أحدهما بإطلاق عيار نارى من بندقيه خرطوش تسببت فى وفاته، وتم القبض عليهما، وتحرر عن ذلك المحضر بالواقعة.