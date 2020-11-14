تجديد حبس المتهمين بحيازة أسلحة نارية للتشاجر فى عين شمس

كتب عبد الله محمود

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس، حبس شقيقين 15 يوم على ذمة التحقيقات في اتهامهم بحيازة أسلحة نارية وذخائر بقصد التشاجر بسبب خلافات الجيرة، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكشفت تحريات المباحث الجنائية بقيام أحد الأشخاص وشقيقه بحيازة أسلحة نارية بالمنطقة محل سكنهما بدائرة القسم، بقصد التشاجر مع أحد الأشخاص، وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما بندقية خرطوش - فرد خرطوش - 9 طلقات من ذات العيار.

وبمواجهتهما بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإعداد للتشاجر مع أحد الأشخاص بسبب خلافات الجيرة، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

ينص قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 فى المادة رقم 1 يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينوب عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وحدد عقوبة طبقاَ للمادة رقم 26 من ذات القانون يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم "2" المرافق.

ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الأول من الجدول رقم "3" المرافق، وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه، ويعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي "2,3".