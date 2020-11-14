تأجيل محاكمة متهم بترويج الهيروين وحيازة سلاح نارى بحلوان لـ5 يناير

كتب أحمد حسنى

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، تأجيل محاكمة متهم بترويج مخدر الهيروين وحيازة أسلحة وذخائر نارية بمنطقة حلوان، لجلسة 5 يناير المقبل.

وأسندت النيابة للمتهم " طارق.ه"، فنى، تهمة حيازة وإحراز مخدر الهيروين بقصد الاتجار بمنطقة حلوان، كما أسندت النيابة للمتهم تهمة حيازة سلاح نارى غير مششخن " فرد خرطوش" بدون تصريح، كما حاز المتهم طلقات نارية تستخدم فى السلاح المضبوط.

وأوضح معاون مباحث قسم حلوان، أن طبقاً لتحرياتهزالسرية التى أكدت قيام المتهم بترويج المواد المخدرة، استصدر أخراً بضبط المتهم وتفتيشه، وبضبط المتهم وتفتيشه عثر على كمية من مخدر الهيروين والسلاح نارى وذخائر نارية، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية لاستخدامها فى الدفاع عن تجارته الغير مشروعة.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.