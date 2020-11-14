اليوم العالمى للسكرى .. تعرف على أنواعه و10 طرق للوقاية من المرض

كتبت هند عادل

مرض السكري حالة شائعة جدًا تصيب ملايين الأشخاص حول العالم كل عام، والسكري ليس نوع واحد فقط ويمكن أن يختلف بناءً على السبب الرئيسي للحالة، وحالة الجسم التي يحدث فيها، وعوامل أخرى، نظرًا لاختلاف الأنواع المختلفة من مرض السكري في السبب الجذري، فإن علاجاتها وطرق الوقاية وإجراءات إدارتها تختلف أيضًا.

ووفقا لتقرير لصحيفة time now news من المهم جدًا أن يعرف الناس نوع مرض السكري الذي يصيبهم أو يحتمل أن يصيبهم، يمكن أن يساعد هذا الوعي في فهم كيف يمكنهم منع الحالة، وتأخير ظهورها، أو إدارتها إذا ومتى تطورت أخيرًا.

أنواع مرض السكري



عندما يكون مستوى الجلوكوز (نوع من السكر) في الدم أعلى من المعتاد ، تُعرف الحالة بمرض السكري عادة ، يصنع البنكرياس هرمون الأنسولين ومع ذلك ، في مرض السكري من النوع 2 ، إما أن الجسم يقاوم تأثيرات الأنسولين أو لا ينتج ما يكفي من الأنسولين للحفاظ على مستويات الجلوكوز الطبيعية.

وقال الدكتور التماش شيخ استشاري الغدد الصماء، وأخصائي أمراض السكر وأخصائي الأيض في مستشفى ماسينا بمومباي بالهند أن هناك ثلاثة أنواع رئيسية من مرض السكري، هذه هي داء السكري من النوع 1 ، داء السكري من النوع 2 ، داء السكري الحملي هناك أشكال أخرى نادرة مثل الأشكال الجينية وغيرها.

داء السكري من النوع 2 هو النوع الأكثر شيوعًا من مرض السكري الذي يعاني منه الناس في جميع أنحاء العالم. على الرغم من أن له مخاطر ومضاعفات لمرض السكري، إلا أن أفضل جزء هو أنه يمكن الوقاية منه بنسبة 70٪، بمجرد أن تبدأ العمل على عوامل الخطر لمرض السكري، يتحسن التمثيل الغذائي.

نصائح لتحسين صحة التمثيل الغذائي والوقاية من مرض السكري

- تناول الطعام ببطء ، وامضغه ببطء.

- تناول وجبات خفيفة من البروتين لتجنب الإفراط في تناول الغداء والعشاء.

- ابدأ بتجنب السكريات المضافة.

- تناول الألياف بأي شكل يناسبك يزيد من الشعور بالشبع ويتحكم في الوزن على المدى الطويل، بالإضافة إلى الاستفادة من البراز الأكثر نعومة، يفضل الخضار والفواكه.

- يجب تجنب الانهيارات الغذائية.

- لا توجد أنظمة غذائية سريعة الإصلاح، رطب بالماء مع اختيار المشروبات الغازية.

- المشي 10آلاف خطوة في اليوم أو المشي ببساطة لمدة 45 دقيقة في اليوم.

- يساعد ذلك في استخدام الجلوكوز، ويحسن حساسية الأنسولين ويحرق السعرات الحرارية الزائدة أيضًا.

- يعد المشي السريع خطوة ممتازة لحرق السعرات الحرارية وتحسين ليس فقط الصحة البدنية ولكن أيضًا الصحة العقلية.

- جرب التمارين التي يمكنك الاستمتاع بها ويمكنك القيام بها لفترة أطول من الوقت.

- يمكنك تضمين نوبات قصيرة من المشي السريع والركض أثناء المشي المعتاد.

كما يساعد فقدان الوزن الخفيف إلى المعتدل، من 5 % إلى 10 % من وزن الجسم الحالي، على استعادة التمثيل الغذائي، كما يقلل بشكل كبير من فرص الإصابة بأمراض التمثيل الغذائي مثل مرض السكري إن فهم أهمية سبب رغبتك في إنقاص الوزن يجعلك متحفزًا لإجراء جميع أنواع التغييرات في تناول الطعام.