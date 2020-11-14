النيابة تتحفظ على السائقين المتسببين فى وفاة طفل وإصابة 9 آخرين بمدينة بدر

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة الشروق وبدر، بالتحفظ على السائقين المتسببين فى الحادث المرورى بمدينة بدر، والذى أدى لممصرع طفل وإصابة 9 أخرين، كما أمرت النيابة بالاستعلام عن حالة المصابين.

ونشر"اليوم السابع" أول صور لحادث مدينة بدر الذى تسبب فى مصرع طفل وإصابة 9 آخرين إثر تصادم ميكروباص وسيارة نقل ومركبتى توك توك بجوار الموقف الرئيسى بمنطقة بدر، وتم نقل المتوفى والمصابين إلى مستشفى بالشروق.

وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، حيث تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا بوقوع حادث مرورى فى منطقة بدر، وانتقل رجال المرور إلى المكان وتم رفع حطام الحادث وتسيير حركة السيارات، وسط تواجد الخدمات المرورية بكافة محاور العاصمة.

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

وتمركزت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.