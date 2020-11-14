الممرضات كلمة السر فى دعم مرضى السكر هذا العام فى يومه العالمى

كتبت هند عادل

يحتفل العالم اليوم باليوم العالمى لمرض السكرى ويحمل هذه العام شعار"الممرضة ومرض السكري"، وتهدف الحملة إلى زيادة الوعي حول الدور الحاسم الذي تلعبه الممرضات في دعم المصابين بمرض السكري.

ووفقا لتقرير لموقع worlddiabetesday تمثل الممرضات حاليًا أكثر من نصف القوى العاملة الصحية العالمية، يقومون بعمل رائع لدعم الأشخاص الذين يعيشون مع مجموعة واسعة من المخاوف الصحية يحتاج الأشخاص المصابون بداء السكري أو المعرضون لخطر الإصابة بالحالة إلى دعمهم أيضًا.

يواجه الأشخاص المصابون بمرض السكري عددًا من التحديات ، والتعليم أمر حيوي لتزويد الممرضات بالمهارات اللازمة لدعمهم، فمع استمرار ارتفاع عدد المصابين بمرض السكري في جميع أنحاء العالم ، يصبح دور الممرضات وغيرهم من موظفي الدعم الصحي مهنيًا بشكل متزايد في إدارة تأثير الحالة.

ووفقا للتقرير يجب أن يدرك مقدمو الرعاية الصحية والحكومات أهمية الاستثمار في التعليم والتدريب مع الخبرة المناسبة ، حيث يمكن للممرضات إحداث فرق للأشخاص المصابين بمرض السكري.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية تمثل الممرضات 59٪ من المهنيين الصحيين، تبلغ القوى العاملة التمريضية العالمية 27.9 مليون ، منهم 19.3 مليون ممرض محترف، وأكدت المنظمة على ضرورة نمو عدد الممرضات المدربات والموظفات بنسبة 8٪ سنويًا للتغلب على النقص في المهنة بحلول عام 2030

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يواجه الأشخاص المصابون بمرض السكري عددًا من التحديات ، والتعليم أمر حيوي لتزويد الممرضات بالمهارات اللازمة لدعمهم، خاصة مع استمرار ارتفاع عدد المصابين بمرض السكري في جميع أنحاء العالم ، أصبح دور الممرضات وغيرهم من موظفي الدعم الصحي مهنيًا بشكل متزايد في إدارة تأثير هذه الحالة. غالبًا ما تكون الممرضات هم المحترفون الصحيون الأولون والوحيدون في بعض الأحيان الذين يتفاعل معهم الشخص ، وبالتالي فإن جودة التقييم الأولي والرعاية والعلاج أمر حيوي.

تلعب الممرضات دورًا رئيسيًا في:



- التشخيص المبكر لمرض السكري لضمان العلاج السريع.

- توفير التدريب على الإدارة الذاتية والدعم النفسي لمرضى السكري للمساعدة في منع حدوث مضاعفات.

- معالجة عوامل الخطر لمرض السكري من النوع 2 للمساعدة في منع هذه الحالة