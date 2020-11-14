المرأة السعودية تسجل أول انتصاراتها بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية

إيمان حنا

سجلت المرأة السعودية أول انتصاراتها فى ميدان الملك عبد العزيز للفروسية بالجنادرية، وذلك ضِمن الحفل السابع والعشرين لهذا الموسم، بعد أن خطفت مُهرة المالكة السعودية ماريا بنت صالح فهد المبارك "ضوابط" المركز الأول فى سباق الشوط الثانى، والمخصص لأفراس الإنتاج المبتدئة لمسافة 1600 متر فى "دقيقة و41 ثانية و81 جزء من الثانية"، وأشرف على تدريبها غيث الغيث، وقيادة الخيال ريان الطويرش.

ومن جهة أخرى حصدت "أم الحلق" جائزة نادى سباقات الخيل التقديرية فى الشوط السابع المخصص لخيل الإنتاج أفراس من عمر ثلاث سنوات فأكثر بمسافة 1400 وذلك فى "دقيقة و27 ثانية و03 جزءًا من الثانية"، لمالكها اسطبل أبناء الشريف هزاع العبدلى، وتدريب خالد العضيانى، وقيادة الخيال "جبرتو راموس".

يذكر أن مجموع جوائز نادى سباقات الخيل لحفلى الـسابع العشرين والثامن والعشرين على التوالى بلغت مليونًا و950 ألف ريال موزعة على 21 شوطًا، على مدى يومى الجمعة والسبت.

ومن جهة أخرى، اختتم مزاد نادى سباقات الخيل بالجنادرية بالرياض أعماله، والذى نظمه النادى على مدار سبعة أيام، من أعمار السنة، وتحديدًا لمواليد 2019 من الأمْهَار، وضم 463 مُهرًا بمعدل 66 مُهرًا تعرض يوميًا، وبلغت نسبة الخيل المباعة 47% من العرض الكلى، وبلغ إجمالى الصفقات 17,7 مليون ريال، وسجل متوسط سعر الصفقات 85 ألف ريال.

وتصدر المزاد صفقة الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، لـمُهر من مزرعة المالك مساعد السالم بقيمة 600 ألف ريال، وسُجلت ثانى أعلى الصفقات لفيصل بن فيحان المنديل لـمُهر من إنتاج مزرعة المالك الدكتور حمدان السمين، بقيمة 450 ألف ريال.

وأشاد الوسط الفروسى بتطور مستوى الأمهار المعروضة من ناحية الدماء والتغذية وسلامة التركيب الجسماني؛ مما ارتقى بمستوى سوق المبيعات، إذ يُعد مزاد نادى سباقات الخيل البوابة الرئيسة لعرض نخبة الإنتاج الوطنى من خيل السباقات.