الكويت تفك الحظر عن العمالة المنزلية.. استعدادات لإعادة 10 آلاف عالقا بالخارج

إيمان حنا

على طريق «الانفراجة الكبيرة» نحو إعادة تشغيل الطيران الكويتى مع الدول المحظورة، بدأت الجهات المعنية التنسيق في ما بينها لعودة العمالة المنزلية العالقة خارج البلاد، ولديها إقامات سارية، والتي تقدر أعدادها بنحو 10 آلاف. وفق الراى الكويتية.

وأوضحت مصادر مطلعة، وفق الصحيفة الكويتية، أن الدول التي توجد بها هذه العمالة المنزلية لا تتجاوز الـ5، وهي من ضمن قائمة الدول الـ34 التي يحظر على القادمين منها دخول البلاد، بسبب الإجراءات المرتبطة بمواجهة فيروس «كورونا».