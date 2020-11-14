اليوم السابع
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العربية: "تيجراى" ترد على عمليات الجيش الإثيوبى بضربات صاروخية

السبت، 14 نوفمبر 2020 01:27 م
العربية: "تيجراى" ترد على عمليات الجيش الإثيوبى بضربات صاروخية الحرب فى إثيوبيا
إبراهيم حسان

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أعلنت جبهة "تيجراي" الإثيوبية، عن توجيه ضربات صاروخية ردا على عملية الجيش الإثيوبى بالإقليم، حسبما أفادت قناة العربية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

 

وشهدت منطقة تيجراى شمال إثيوبيا تصاعد فى الصراع العنيف الدائر بين القوات الحكومية وقوات تحرير تيجراى مما أسفر عن وقوع قتلى وأجبرت الظروف ونقص الخدمات الآلاف على الهروب من منازلهم للمناطق الحدودية بالإضافة إلى عمليات قصف جوى تحدثت عنها تقارير أممية، ميشيل باشيليت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الانسان أفادت ورود تقارير عن وقوع أعمال قتل جماعى فى بلدة ماى - كادرا بإقليم تيجراى، وأعربت مفوضة الأمم المتحدة عن القلق المتنامى من التدهور السريع للوضع فى الإقليم.

 

وحذرت المفوضة السامية من أن استمرار القوات الإقليمية فى تيجراى والقوات الحكومية الإثيوبية على المسار الحالى، يهدد بخروج الوضع عن نطاق السيطرة بما سيسفر عن وقوع عدد كبير من الضحايا والدمار والنزوح الجماعى داخل إثيوبيا وعبر الحدود.


جبهة تيجراى

اثيوبيا

الجيش الاثيوبى

اخبار اثيوبيا

الحرب في اثيوبيا

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