اليوم السابع
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الصين ترسل قوات حفظ سلام إلى جنوب السودان فى مهمة تستغرق 12 شهرا

السبت، 14 نوفمبر 2020 12:16 م
الصين ترسل قوات حفظ سلام إلى جنوب السودان فى مهمة تستغرق 12 شهرا عناصر من الجيش الصينى
بكين /أ ش أ/

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أعلنت وزارة الدفاع الوطنى الصينية، مغادرة المجموعة الحادية عشر من قوات حفظ السلام الصينية البلاد فى مهمة تستغرق 12 شهرا لحفظ سلام فى جنوب السودان.

وذكرت الوزارة - فى بيان اليوم السبت - أن المزيد من أعضاء المجموعة سيغادرون فى السابع من الشهر المقبل، للانضمام المهمة، حيث تحل المجموعة المكونة من 331 فردا وتضم مهندسين ومسعفين محل قوات حفظ السلام الصينية المنتشرة حاليا فى جنوب السودان.

وأضافت الوزارة، أن المجموعة ستضطلع بمهام مثل بناء الطرق والجسور ومهابط الطائرات والثكنات، ومنشآت المياه والطاقة، وعلاج وإجلاء المرضى، وتنفيذ إجراءات الوقاية من الأوبئة والسيطرة عليها.

 


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