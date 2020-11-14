الزميل مصطفى عنبر نائب رئيس قسم الشئون العربية يعزى فى وفاة رئيس الوزراء البحرينى

كتب أحمد علوى

تقدم الزميل مصطفى عنبر نائب رئيس قسم الشئون العربية والدولية بـ"اليوم لاسابع" ، بواجب العزاء لسفير ممكلة البحرين في مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية هشام الجودر ، في وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء البحرينى -طيب الله ثراه- والذى وافته المنية يوم الأربعاء الماضى.



الزميل مصطفى عنبر يتقدم بواجب العزاء فى وفاة الأمير خليفة بن سلمان

وسجل الزميل مصطفى عنبر ، كلمه له في دفتر العزاء بالسفارة البحرينية قائلا:" قلوبنا مع الشعب البحرينى الشقيق قيادة وحكومة وشعبا فى مصابهم الجلل اللذى هو مصابنا جميعا ومصاب الأمتين العربية والإسلامية بوفاة صاحب السمو الملكى الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.. سائلين المولى -العلى القدير- أن يتغمد الفقيد الكريم بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان"



الزميل مصطفى عنبر يسجل كلمة فى سجل التعازى

حضر العزاء عدد من الدبلوماسيون العرب والأجانب، وسفراء بوزارة الخارجية المصرية، ومندوب عن الأمين العام لجامعة الدول العربية، وكذلك عدد من المفكرين الأدباء والكتاب المصريو.

وخلال العزاء، سجل الحضور فى سجل التعازى، تعازيهم فى وفاة الأمير خليفة بن سلمان، سائلين المولى العلى القدير أن يسكن الفقيد الكريم فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وتتلقى السفارة البحرينية العزاء فى رئيس الوزراء البحرينى الأسبق ابتداءا من أمس الجمعة وحتى غدا الأحد.