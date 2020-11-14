اليوم السابع
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الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق بمخزن مصنع للفرو الصناعى بالعبور

السبت، 14 نوفمبر 2020 07:27 م
الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق بمخزن مصنع للفرو الصناعى بالعبور جانب من الحريق
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية بقيادة العميد عمرو حرب، من السيطرة على حريق بمخزن مصنع للفرو الصناعى بمدينة العبور، دون خسائر بالأرواح، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عمرو حرب، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد تلقيه بلاغا بنشوب حريق بمخزن تابع لمصنع للفرو الصناعى بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور،وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء وتمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده للماكينات الخاصة بالمصنع ولم يسفر الحريق عن خسائر فى الأرواح وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.                    

 

 


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الحماية المدنية بالقليوبية

سيارات إطفاء

مصنع فرو صناعى

دينة العبور

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