الجزائرية خالدة بوزار أمينا عاما مساعدا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى للدول العربية

كتبت - هند المغربي

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تعيين الجزائرية خالدة بوزار في منصب الأمين العام المساعد المقبل ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خلفا للدكتور مراد وهبة من مصر، المدير المساعد المؤقت لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وسارة بول من الولايات المتحدة، وهي المسؤولة عن المكتب الإقليمي للدول العربية.

ووفقا للأمم المتحدة عملت خالدة بوزار منذ عام 2012 كمديرة إقليمية للشرق الأدنى وشمال إفريقيا وأوروبا في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) ، حيث أسست وقادت برامج وعمليات واسعة النطاق. تتمتع بأكثر من 35 عامًا من الخبرة القيادية على الصعيدين الدولي والوطني ، بما في ذلك 25 عامًا في منظومة الأمم المتحدة.

وأفاد بيان للأمم المتحدة "تغطي خلفيتها الأكاديمية وخبرتها التقنية ومسارها الوظيفي واهتماماتها مجموعة واسعة من قضايا التنمية ، بما في ذلك التنمية المستدامة والتنمية الريفية والبيئة وتغير المناخ والهجرة والاقتصاد والصناعة ، إلى حد كبير في السياقات الهشة والصراع.

تتمتع بوزار بمعرفة واسعة بالمنطقة العربية ، فضلاً عن أعمال الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة عبر السياسات والبرامج والإدارة والعمليات على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية، حاصلة على دكتوراه في العلوم من جامعة العلوم ، بيير وماري كوري في باريس.