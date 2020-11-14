التحالف العربى: اعتراض طائرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه السعودية

كتب أحمد عبد الرحمن

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية اعتراض طائرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه السعودية، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية إحباط 4 هجمات على السعودية خلال أول أمس الخميس بواسطة طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون من اليمن باتجاه جنوب المملكة، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وأصدر المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربى العميد الركن تركي المالكي، في غضون الساعات الـ24 الماضية 4 بيانات مماثلة تحدث فيها عن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.