اليوم السابع
Ads
السبت، 14 نوفمبر 2020 06:51 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

التحالف العربى: اعتراض طائرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه السعودية

السبت، 14 نوفمبر 2020 12:07 ص
التحالف العربى: اعتراض طائرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه السعودية التحالف العربى
كتب أحمد عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية اعتراض طائرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه السعودية، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية إحباط 4 هجمات على السعودية خلال أول أمس الخميس بواسطة طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون من اليمن باتجاه جنوب المملكة، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وأصدر المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربى العميد الركن تركي المالكي، في غضون الساعات الـ24 الماضية 4 بيانات مماثلة تحدث فيها عن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

 

 

التحالف العربى

السعوديه

الحوثيون

طائره مفخخه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الحوثيون يواصلون محاولاتهم الفاشلة لاستهداف السعودية.. اعتراض زورقين حوثيين مفخخين جنوب البحر الأحمر وتدمير طائرة بدون طيار.. التحالف العربى: الميليشيات تتخذ من الحديدة باليمن موقعا لإطلاق الصواريخ

الخميس، 12 نوفمبر 2020 07:30 م

التحالف العربى يعلن تدمير طائرة مسيرة للحوثيين تجاه السعودية

الخميس، 12 نوفمبر 2020 07:38 م

التحالف العربى يعلن إحباط هجوم إرهابى ثان لميليشيات الحوثى فى البحر الأحمر

الخميس، 12 نوفمبر 2020 10:22 م

التحالف العربى: اعتراض طائرة مفخخة ثالثة أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه السعودية

الخميس، 12 نوفمبر 2020 11:06 م

التحالف العربى: اعتراض طائرة مفخخة رابعة أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه السعودية

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 12:17 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة