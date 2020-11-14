البريطانيين يعانون من " إجهاد الزوم " بسبب مكالمات الفيديو أثناء العزل

كتبت نهير عبد النبى

كشفت دراسة جديدة أن البريطانيين الذين يعملون عن بعد يعانون من وباء "إجهاد الزوم"، وذلك وفقًا للاستطلاع فإن مكالمات الفيديو أكثر إرهاقًا للموظفين من الاجتماعات وجهًا لوجه وغيرها من أشكال الاتصال الرقمي مثل رسائل البريد الإلكتروني والنصوص.

وحسب ما ذكرته صحيفة ذا ديلى ميل البريطانية ،وجد باحثون من جامعة لندن ساوث بان مكالمات الفيديو تتطلب مستويات أعلى من ضبط النفس العاطفي وأن العاملين يحتاجون إلى وقت أطول للتعافي مما لو كانوا في المكتب.

يحذر الخبراء من أنه خلال فترة الوباء ، يتم إملاء إجراءات العمال الروتينية من خلال حزم التكنولوجيا الخاصة بهم ، مما يؤثر على صحتهم على المدى الطويل، وينصحون أصحاب العمل بضرورة التأكد من حصول الموظفين على فترات راحة منتظمة وإغلاق الأجهزة الرقمية مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة وهواتف العمل خارج ساعات العمل الأساسية.

طُلب من 102 موظف يعملون عن بُعد أثناء الإغلاق الأول الاحتفاظ بمذكرات لمدة عشرة أيام، وطُلب من المشاركين تسجيل عدد الدقائق التي يقضونها كل يوم باستخدام أشكال مختلفة من الاتصال عن بعد وتقييم مستويات طاقتهم بعد ساعتين من إنهاء العمل.

وجدوا أن العمال الذين يجرون العديد من مكالمات الفيديو عبر منصات مثل Zoom و Skype و Slack وفرق Microsoft وجدوا صعوبة في الاسترخاء في نهاية اليوم.

تتطابق النتائج التي توصلوا إليها مع الأبحاث السابقة التي تفيد بأن تسعة من كل عشرة موظفين بريطانيين عانوا من انخفاض في مستويات الطاقة أثناء تبديلهم الاجتماعات وجهًا لوجه لإجراء مكالمات افتراضية من المنزل.

يقول الخبراء إن مكالمات الفيديو تتطلب تركيزًا أكبر من الدردشة وجهًا لوجه لمعالجة الإشارات غير اللفظية مثل تعابير الوجه ولغة الجسد، ويقترحون قصر مكالمات الفيديو على تلك الضرورية لتوفير الطاقة.

قالت الباحثة الرئيسية في الدراسة الأخيرة كارين موسر ، أستاذة السلوك التنظيمي في كلية إدارة الأعمال في LSBU ، إن العمل في المنزل يهدد صحة الموظفين.

وقالت: هذه الدراسة هي الأولى من نوعها لإثبات أن هذه الممارسات تشكل تهديدًا لرفاهية الموظف، لقد ألقى الوباء بالكثير من القوى العاملة في تجربة واحدة ضخمة عبر الإنترنت ، مما أجبر غالبية الموظفين على العمل من المنزل فجأة.