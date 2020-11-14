البرازيل تسجل 38307 إصابات جديدة بكورونا

قالت وزارة الصحة إن البرازيل سجلت اليوم السبت 38307 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى خمسة ملايين و848959 حالة. وارتفع عدد حالات الوفاة إلى 165658 بعد تسجيل 921 حالة جديدة.
البرازيل تسجل 38307 إصابات جديدة بكوروناالسبت، 14 نوفمبر 2020 11:53 م
كورونا في البرازيل
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