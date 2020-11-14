اليوم السابع
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البرازيل تسجل 38307 إصابات جديدة بكورونا

السبت، 14 نوفمبر 2020 11:53 م
البرازيل تسجل 38307 إصابات جديدة بكورونا كورونا في البرازيل
رويترز

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قالت وزارة الصحة إن البرازيل سجلت اليوم السبت 38307 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى خمسة ملايين و848959 حالة. وارتفع عدد حالات الوفاة إلى 165658 بعد تسجيل 921 حالة جديدة.


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