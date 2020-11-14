الارتفاع القياسى لإصابات كورونا فى كندا يهدد الاحتفال بعيد الميلاد

كتبت رباب فتحى

قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية إن ارتفاع إصابات فيروس كورونا فى كندا يهدد احتفالات عيد الميلاد، وأشارت إلى أن حالات الإصابة وصلت إلى مستويات قياسية بعد عيد الشكر الشهر الماضى.

وأوضحت الشبكة أن عيد الشكر فى كندا صادف 12 أكتوبر من هذا العام ، ومع تجمع العائلة والأصدقاء ، أدى إلى زيادة واسعة النطاق فى حالات الإصابة بفيروس كورونا، ودخول المستشفيات والوفيات، والآن حذر مسئولو الصحة العامة من أن نظام الرعاية الصحية لا يمكنه التعامل مع تكرار الوضع في عيد الميلاد.

وقال رئيس الوزراء جاستن ترودو في مؤتمر صحفي: "إن تقليص اتصالاتك وتقليل التجمعات الخاصة بك سيكون أكثر أهمية. وما سنفعله في الأيام والأسابيع المقبلة سيحدد ما سنفعله في عيد الميلاد".

وقالت الدكتورة تيريزا تام كبيرة مسئولي الصحة العامة في كندا إن التواصل الاجتماعي غير الرسمي كان مصدرًا رئيسيًا لانتشار المرض في كل جزء من كندا تقريبًا.

وقالت تام: "لا تزال التجمعات والأنشطة الاجتماعية غير الرسمية داخل منازلنا وخارجها دافعًا مهمًا لهذا النشاط المرضي المتزايد". "في هذه الأماكن الأكثر استرخاءً مثل التجمعات العائلية ، وحفلات أعياد الميلاد ، واحتفالات الأعياد والأنشطة الترفيهية، من الطبيعي الاسترخاء. ولكن هذا يمكن أن يعني أنه من السهل أن ننسى وأن نتخلى عن الاحتياطات اللازمة."

وحذرت تام من أن الحالات اليومية الجديدة قد تتضاعف في غضون أسابيع قليلة إذا لم يأخذ الكنديون الاحتياطات الصحية على محمل الجد.

كانت النمذجة الجديدة من أونتاريو واقعية بشكل خاص ، حيث حذر الخبراء العلميون في المقاطعة من أن أرقام الحالات ودخول المستشفيات قد تصل أو تتجاوز مستويات الأزمة التي تعاني منها أوروبا حاليًا.

وقال الدكتور أدالستين براون ، عميد كلية الصحة العامة بجامعة تورنتو ، في مؤتمر صحفي يوم الاثنين "ستستمر في رؤية نمو في الحالات ، وسترى المزيد من حالات العناية المركزة ، والمزيد من الوفيات في دور الرعاية طويلة الأجل. حتى مع القيود الجديدة ، إذا تم تنفيذها اليوم ، فستظل ترى نموًا في معدل الوفيات ".

ومع ذلك ، حذر مئات الأطباء من جميع أنحاء كندا من أن الإجراءات الأكثر صرامة والإغلاق المستهدف فقط هي التي ستحمي المستشفيات الكندية من كارثة.