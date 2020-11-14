الإدارية العليا تحدد جلسة الإثنين لنظر دعوى وقف إعلان نتائج انتخابات النواب ببنها

القليوبية إبراهيم سالم

حددت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، جلسة الإثنين 16 نوفمبر الجارى، لنظر دعوى أقامها اثنان من المرشحين المستقلين بانتخابات مجلس النواب، بدائرة مركز بنها وكفر شكر فى محافظة القليوبية، وهما هشام الجندى، والنائب الحالى جمال كوش، لوقف إعلان نتيجة الانتخابات بالدائرة.

وحملت دعوى الطعن، التى أقامها المحامى ناصر عيسى الفقي، موكلاً عن المرشحين، رقم 9124 لسنة 67 "شق عاجل"، وتختصم رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالقليوبية في الدائرة الأولى، ومقرها مركزي بنها وكفر شكر، ورئيس محكمة بنها الابتدائية، ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفتهم.

وتطالب الدعوى بصفة مستعجلة، بوقف إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب بالدائرة، للمرشحين الفردى، والمحدد إعلانها غداً الأحد، وفى الموضوع بإعادة الانتخابات بالدائرة، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بالأتعاب والمصروفات.

وتستند الدعوى إلى وجود "عوار واضح" فى العملية الانتخابية، وفق ما جاء فى مذكرة الطعن، وعدم مطابقة نتائج الحصر العددى لمحاضر فرز اللجان، والتى حصل عليها مندوبو المرشحين في اللجان الفرعية قبل إعلان النتيجة في اللجنة العامه للدائرة.