استمرار سقوط الأمطار الغزيرة على مدن ومراكز محافظة الغربية

الغربية عادل ضرة

ما تزال تتعرض مدن وقرى محافظة الغربية لهطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة، ورفعت محافظة الغربية درجة الاستعداد القصوى فى المراكز والمدن والأحياء لسحب تجمعات المياه من الشوارع حتى لا تتسبب فى إعاقة حركة المواطنين.



وكلف الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بمواصلة جهود كل من رؤساء المدن ونوابهم ورؤساء القرى وسائقى المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، والتواجد فى الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفورى مع أى أمطار قد تسقط فى حينه.



كما شددّ محافظ الغربية على شركات مياه الشرب والصرف الصحى والغاز والكهرباء والحماية المدنية بتواجدهم جنبًا إلى جنب مع رؤساء المراكز والمدن، وذلك تيسيرا على حركة السيارات والمواطنين.



وكان قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية أن المنخفض الجوى الذى تم التنويه عنه أثر بالفعل منذ صباح اليوم على السواحل الشمالية الغربية، وامتد تدريحيا بسقوط أمطار على مناطق من الدلتا ومحافظات الوجه البحري، وأن اختلاف درجات الحرارة في طبقات الجو العليا هي التي تؤثر في غزارة الأمطار وسقوطها في أماكن دون أخرى، بالإضافة سقوط الثلوج، فدرجات الحرارة بالمنصورة في طبقات الجو العليا كانت منخفضة الأمر الذى أدى إلى تساقط الثلوج .

وتابع شاهين، خلال مداخلة تليفزيونية، أن المنخفض الجوي يتحرك من الغرب إلى الشرق، فلن يصل إلى الجنوب، وكذالك الغردقة، وتأثيره فقط على مدن القناة ومحافظات الوجه البحرى والسواحل الشمالية، مشيرا إلى أنه الأمطار ستكون في سيناء من متوسطة إلى غزيرة ولن تصل إلى حد السيول .