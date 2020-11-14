استمرار حظر التجوال ومواصلة العمل بالإجراءات الاستثنائية لمدة 3 أسابيع فى تونس

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قرر رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي مساء اليوم السبت مواصلة العمل بالإجراءات الصحية الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)، لمدة ثلاثة أسابيع قادمة.

جاء ذلك خلال جلسة عمل بمقر وزارة الصحة، بحضور ممثلي الهيئة العلمية، وممثلي الوزارات المعنية، والتي خصصت لتقييم نجاح الإجراءات الصحية الوقائية التي تم اتخاذها منذ 29 أكتوبر الماضي.

وكانت الحكومة التونسية قد أعلنت - في 29 أكتوبر الماضي - عددًا من القرارات بعدما اجتمعت مع الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس "كورونا"، وقرر على إثرها رئيس الحكومة التونسية، إعلان حظر التجوال بكافة الجهات وذلك من الاثنين إلى الجمعة من الساعة الثامنة ليلاً إلى الساعة الخامسة صباحًا، ويومي السبت والأحد من الساعة السابعة مساءً إلى الساعة الخامسة صباحًا.

كما تقرر منع التنقل بين الولايات إلا لضرورة العمل والحالات الاستثنائية التي يمكن تبريرها والطلبة، وغلق المقاهي والمطاعم بداية من الساعة الرابعة مساءً مع احترام طاقة الاستيعاب المحددة بـ 30% في الفضاءات المغلقة و50% في الفضاءات المفتوحة وتنظيم حملات مراقبة يومية مكثفة على مستوى كافة المعتمديات والغلق الفوري لكل من يخالف هذه الإجراءات.

وتقرر كذلك منع كافة التظاهرات العامة والخاصة بجميع أشكالها انطلاقًا، ومنع كافة التجمعات التي تتجاوز 4 أشخاص في الأماكن العامة باستثناء وسائل النقل، وتعليق ارتياد دور العبادة، ومواصلة العمل بالتوقيت الإداري الاستثنائي.

يذكر أن وزارة الصحة التونسية أعلنت ، مساء اليوم، ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات إلى 2279 حالات جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات 79 ألفًا و533 إصابة.