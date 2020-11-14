استمرار الحملة القومية للحد من انتشار الطفيليات بمدارس الأقصر حتى 19 نوفمبر

كشف الدكتور عبد الطيف عمران مدير مديرية التعليم بالأقصر، أنه يجرى مواصلة تنفيذ الحملة القومية للحد من انتشار الطفيليات بمدارس مديرية التربية والتعليم ورياض الأطفال، والتى انطلقت فعالياتها فى مطلع نوفمبر الجاري، وتستمر حتى يوم 19 من نفس الشهر لخدمة طلبة المدارس بصورة يومية.

وأضاف عبد اللطيف عمران فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن يأتى ذلك استمرارًا لجهود الدولة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان والإدارة العامة لمكافحة البلهاريسا والطفيليات المعوية بوزارة الصحة، مشيراً إلى أن الحملة تشمل المرحلة الابتدائية بدءا من الصف الأول وحتى الصف السادس، وكذلك رياض الأطفال، مؤكدًا أن الحضر يتم تنفيذ الحملة به عن طريق التأمين الصحي، أما الريف فيتم عن طريق وحدات الرعاية الصحية الأساسيّة.

وأوضح مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، على أنه كلف قيادات جميع المدارس والإدارات بتيسير أعمال تنفيذ الحملة والتعاون مع فريق العمل القائم بالعمل من الوحدات الصحية للمدارس التابع لها المدارس المستهدفة، وذللك طبقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم نحو تيسر تنفيذ الحملة لكافات المديريات.

وكان قد عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اجتماعاً تنسيقياً بحضور الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وعبد اللطيف عمران مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بشأن مناقشة أهم الإجراءات المتبعة بالمدارس لحماية التلاميذ من فيروس كورونا المستجد خلال العام الدراسى 2020/2021، موضحاً أنه بناء على تعليمات وزير التربية والتعليم تم تجهيز غرفة للعزل بكل مدرسة مزودة بكل أدوات التطهير اللازمة، وبالنسبة للمقصف المدرسى أو المكان المخصص لتناول الطعام به تم تجهيز أكثر من مكان حسب كثافة المدرسة لمنع الازدحام على مكان واحد، وتجهيز الفصول على أن تكون المسافة بين الدرج والآخر ما بين متر إلى مترين حسب مساحة الفصل وكثافته من الطلاب ويتم ترتيب جلوس الطلاب بشكل تبادلى على هيئة رقعة شطرنج، وعمل ورش عمل وندوات توعية للمعلمين والعمال يتم شرح الاسعافات البسيطة بها وتوعية بكل التعليمات الاحترازية الواجب اتباعها وكيفية التطهير المستمر والتوعية الطلابية بها داخل المدرسة.