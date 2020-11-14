اختيار 31 أستاذا بجامعة الإسكندرية ضمن أفضل 2% من علماء العالم

الإسكندرية أسماء على بدر

قالت جامعة الإسكندرية اليوم فى بيان رسمى إن جامعة ستانفورد الأمريكية أصدرت مؤخرًا قائمة بأسماء "أعلى 2٪ من علماء العالم" الأكثر استشهادًا فى مختلف التخصصات وعددهم حوالى 160 ألف عالم من 149 دولة اعتماداً على قاعدة بيانات‎ Scopus في 22 تخصص علمي و176 تخصص فرعي للباحثين الذين نشروا ما لا يقل عن 5 أوراق بحثية، واحتوت هذه القائمة على 396 عالما مصريا من مختلف الجامعات والمراكز البحثية.

وتوجه الدكتور هشام جابر القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، بالتهنئة إلى علماء جامعة الإسكندرية الذين تضمنتهم القائمة وعددهم 31 عالماً، مشيدًا بجهودهم فى البحث العلمى ورفع اسم ومكانة جامعة الإسكندرية في المحافل الدولية ومتمنياً لهم استمرار النجاح والتقدم والتفوق في مجالات تخصصهم.

وأشار "جابر"، إلى أن هذا التقييم يعتمد على استشهادات العلماء ومؤشر هيرش H index أحد مؤشرات قياس الإنتاجية العلمية للباحثين، ومؤشر هيرش المعدل للتأليف المشترك hm index، والاقتباسات من أبحاث منشورة في مواقع تأليف مختلفة.