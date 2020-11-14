اليوم السابع
Ads
السبت، 14 نوفمبر 2020 03:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

اختيار 31 أستاذا بجامعة الإسكندرية ضمن أفضل 2% من علماء العالم

السبت، 14 نوفمبر 2020 03:03 م
اختيار 31 أستاذا بجامعة الإسكندرية ضمن أفضل 2% من علماء العالم جامعة الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت جامعة الإسكندرية اليوم فى بيان رسمى إن جامعة ستانفورد الأمريكية أصدرت مؤخرًا قائمة بأسماء "أعلى 2٪ من علماء العالم" الأكثر استشهادًا فى مختلف التخصصات وعددهم حوالى 160 ألف عالم من 149 دولة اعتماداً على قاعدة بيانات Scopus  في 22 تخصص علمي و176 تخصص فرعي للباحثين الذين نشروا ما لا يقل عن 5 أوراق بحثية، واحتوت هذه القائمة على 396 عالما مصريا من مختلف الجامعات والمراكز البحثية.

 

وتوجه الدكتور هشام جابر القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، بالتهنئة إلى علماء جامعة الإسكندرية الذين تضمنتهم القائمة وعددهم 31 عالماً، مشيدًا بجهودهم فى البحث العلمى ورفع اسم ومكانة جامعة الإسكندرية في المحافل الدولية ومتمنياً لهم استمرار النجاح والتقدم والتفوق في مجالات تخصصهم.

 

وأشار "جابر"، إلى أن هذا التقييم يعتمد على استشهادات العلماء ومؤشر هيرش H index أحد مؤشرات قياس الإنتاجية العلمية للباحثين، ومؤشر هيرش المعدل للتأليف المشترك hm index، والاقتباسات من أبحاث منشورة في مواقع تأليف مختلفة.


الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

جامعه الاسكندريه

كليات جامعة الإسكندرية

اساتذة جامعة الإسكندرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

استمرار الدراسة غدا فى كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 06:58 م

وفد من جامعة الإسكندرية يزور جنوب السودان لتقييم فرع الجامعة فى مدينة تونج

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 04:49 م

انتظام الدراسة بجامعة الإسكندرية اعتبارا من غداً بجميع كليات ومعاهد الجامعة

الأحد، 08 نوفمبر 2020 09:11 م

تعطيل الدراسة غدا بجامعة الإسكندرية لليوم الثانى على التوالى بسبب الطقس السيئ

السبت، 07 نوفمبر 2020 06:44 م

تعرف على الإجراءات الاحترازية ضد "كورونا" بجامعة الإسكندرية × 7 معلومات

السبت، 07 نوفمبر 2020 06:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة