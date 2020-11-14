اختبارات يجريها الأطباء للاطمئنان على صحة العين.. اعرفها

كتبت نهير عبد النبى

العين من أبرز الأعضاء الحساسة فى جسم الإنسان، لذلك ينصح بالكشف الدورى عليها وقياس النظر والتأكد من عدم اصابتها بأى مشاكل صحية، فهناك العديد من الاختبارات التى يقوم بها الطبيب وحسب ما ذكره موقع webmd فهى:

اختبار حدة البصر



تنظر إلى سلسلة من الحروف لتكتشف مدى حدة رؤيتك على مسافات مختلفة عادة ما تصبح الأحرف أصغر كلما تقدمت ، وعادة تختبر عينًا واحدة في كل مرة ، ثم كلتا العينين معًا إذا كانت لديك رؤية "20/30" ، فهذا يعني أن الوقوف على بعد 20 قدمًا من المخطط ، يمكنك قراءة الحروف التي يراها معظم الناس من مسافة 30 قدمًا. لذا فإن 20/20 سيكون أفضل ، و 20/15 سيكون أفضل.

اختبار عضلات العين



سيطلب منك طبيبك متابعة حركة جسم صغير ، مثل قلم أو ضوء ، بعينيك. سوف يراقبون ليروا كيف تعمل عيناك معًا ، وسيبحثون عن علامات الضعف وضعف التحكم في العضلات. سيرغب طبيبك أيضًا في معرفة ما إذا كنت ترى ضعفًا بينما تتحرك عيناك.

اختبار المجال البصري



وهذا ما يسمى أيضًا باختبار القياس أثناء تركيزك للأمام مباشرة ، سيطلب منك طبيبك إخباره بمجرد أن ترى شيئًا معينًا ، مثل اليد أو القلم أو الضوء الوامض. سيتيح لهم ذلك معرفة مدى اتساع مجال رؤيتك. إذا لم تكن رؤيتك الطرفية (الجانبية) قوية كما ينبغي ، فقد تكون علامة على الجلوكوما. هذه مجموعة من حالات العين التي يمكن أن تؤدي إلى فقدان البصر

اختبار ضغط العين



يقيس قياس التوتر ضغط السائل داخل عينك إذا كان ارتفاعه شديدًا ، فقد يكون علامة على الجلوكوما هناك طريقتان للقيام بذلك: في أحدهما ، ستحصل على قطرات مخدرة قبل أن تدفع أداة تسمى مقياس توتر العين أمام عينك. في الحالة الأخرى ، فقط نفخة بسيطة من الهواء تدخل إلى عينك. لا يجب أن تؤذي أي من الطريقتين.

اختبار رؤية اللون



قد يعرض لك طبيبك أو الفني سلسلة من الأرقام أو الحروف أو الأشكال المصنوعة من الكثير من النقاط الصغيرة ذات الألوان المختلفة إذا لم تتمكن من اختيار أنماط معينة ، فقد يعني ذلك أنك تواجه مشكلة في التمييز بين لون وآخر لا يعد عمى الألوان خطيرًا في العادة ، ولكن قد يكون من المفيد معرفة ما إذا كنت مصابًا به.

اختبار شبكية العين



شبكية العين هي طبقة من الخلايا الحساسة للضوء تبطن الجزء الخلفي من عينك وترسل إشارات إلى عقلك للتحقق من ذلك ، ستحصل أولاً على قطرات في عينك لتوسيع حدقة عينك. سيسمح ذلك لطبيب العيون الخاص بك بإلقاء نظرة جيدة على شبكية العين والعصب البصري لمعرفة ما إذا كان هناك أي خطأ.