إيران تقصف متمردين في المنطقة الحدودية الشمالية الغربية

رويترز

أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن القوات الإيرانية قصفت بالمدفعية متمردين مسلحين في منطقة حدودية شمال غرب البلاد اليوم السبت بعد يوم من مقتل ثلاثة من حرس الحدود الإيرانيين في المنطقة النائية التي تلتقي فيها الحدود بين إيران والعراق وتركيا.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إيرنا) عن الحرس الثوري قوله إن قواته البرية استهدفت مواقع "الجماعات الإرهابية المناوئة للثورة على الجانب الآخر من الحدود الشمالية الغربية لبلدنا" وأوقعت في صفوفهم خسائر كبيرة وإصابات.

وتقع الاشتباكات مع الجماعات الكردية الإيرانية بشكل متكرر في تلك المنطقة وتقوم إيران بين الحين والآخر بقصف شمال العراق الذي تقول إن مقاتلي المعارضة يلوذون به .