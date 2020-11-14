اليوم السابع
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السبت، 14 نوفمبر 2020 03:48 م
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إيران تشدد قيود مكافحة كورونا السبت المقبل

السبت، 14 نوفمبر 2020 03:24 م
إيران تشدد قيود مكافحة كورونا السبت المقبل الرئيس الإيراني حسن روحاني
رويترز

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قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي إن إيران ستفرض قيودا أكثر صرامة اعتبارا من، يوم السبت المقبل؛ لمكافحة فيروس كورونا، حيث تكافح الدولة الأشد تضررا بالفيروس في الشرق الأوسط موجة ثالثة من كوفيد-19.
 
وسيتم فرض الإجراءات التي صنفها مسؤولو الصحة باللون الأحمر أو المستوى الثالث في العاصمة طهران ونحو 100 بلدة ومدينة أخرى.
 
وقال نائب وزير الصحة علي رضا رئيسي في إفادة إعلامية بثها التلفزيون، إنه سيتم إغلاق الشركات والخدمات غير الأساسية ولن يُسمح للسيارات بالمغادرة أو الدخول.
 
وابتكر مسؤولو الصحة الإيرانيون نظام ترميز بالألوان يحدد مدى شدة تفشي فيروس كورونا في البلاد.
 
وقال رئيسي "الهدف ليس إغلاق مؤسسسات الناس لكن علينا وضع قيود".
 
وأضاف أن نحو 150 بلدة ومدينة مصنفة باللون البرتقالي أو المستوى الثاني.
 
وفي تلك المدن والبلدات يمكن لثلث الموظفين الذهاب للعمل في حين يمكن لثلثي القوى العاملة في 155 بلدة مصنفة باللون الأصفر أو المستوى الأول العمل من أماكن عملهم

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