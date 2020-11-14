اليوم السابع
Ads
السبت، 14 نوفمبر 2020 03:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إيران تتخطى 11 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

السبت، 14 نوفمبر 2020 01:56 م
إيران تتخطى 11 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة كورونا فى إيران
إبراهيم حسان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سجلت إيران، 11,203 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و452 وفاة خلال 24 ساعة، حسبما أفادت قناة العربية في خبر عاجل لها.

 

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن إيران، التي تكافح موجة ثالثة من فيروس كورونا، تبحث فرض إغلاق تام لمدة أسبوعين في العاصمة طهران، مع ارتفاع عدد الوفيات بسبب المرض بواقع 461 إلى 40582 أمس الجمعة.

 

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري، للتلفزيون الحكومي إن إيران، الدولة الأكثر تضررا من جائحة كوفيد-19 في الشرق الأوسط، بعد ارتفاع إجمالي الإصابات لديها إلى 738322.

 

وقالت وسائل الإعلام الإيرانية، إن مناقشات جارية بين مسؤولي الحكومة والصحة بشأن فرض إجراءات عزل تام لمدة أسبوعين في طهران، وقد يتم الإعلان عنها غدا السبت.

 

ويوم الثلاثاء، فرضت الحكومة قيودا لمدة شهر واحد تلزم جميع الأنشطة غير الأساسية في المدن الكبرى بغلق أبوابها الساعة السادسة مساء.


كورونا فى إيران

كورونا

ايران

اصابات كورونا

عدد الاصابات فى ايران

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الإمارات تسجل 1174 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السبت، 14 نوفمبر 2020 01:46 م

نقل نجل مارادونا للمستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا

السبت، 14 نوفمبر 2020 01:45 م

النائب علاء عصام يعلن إصابته بفيروس كورونا: اللهم اشفى عبدك الضعيف

السبت، 14 نوفمبر 2020 01:25 م

الصحة: حصيلة إصابات كورونا بعد انطلاق العام الدراسى هى نفسها قبل بدء الدراسة

السبت، 14 نوفمبر 2020 01:25 م

فلسطين تسجل 10 وفيات و653 إصابة جديدة بـ "كورونا" خلال 24 ساعة

السبت، 14 نوفمبر 2020 01:24 م

تعرف على خطة منتخب السلة بعد إلغاء معسكر صربيا بسبب كورونا

السبت، 14 نوفمبر 2020 01:20 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة