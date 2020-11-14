إيران تتخطى 11 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

إبراهيم حسان

سجلت إيران، 11,203 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و452 وفاة خلال 24 ساعة، حسبما أفادت قناة العربية في خبر عاجل لها.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن إيران، التي تكافح موجة ثالثة من فيروس كورونا، تبحث فرض إغلاق تام لمدة أسبوعين في العاصمة طهران، مع ارتفاع عدد الوفيات بسبب المرض بواقع 461 إلى 40582 أمس الجمعة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري، للتلفزيون الحكومي إن إيران، الدولة الأكثر تضررا من جائحة كوفيد-19 في الشرق الأوسط، بعد ارتفاع إجمالي الإصابات لديها إلى 738322.

وقالت وسائل الإعلام الإيرانية، إن مناقشات جارية بين مسؤولي الحكومة والصحة بشأن فرض إجراءات عزل تام لمدة أسبوعين في طهران، وقد يتم الإعلان عنها غدا السبت.

ويوم الثلاثاء، فرضت الحكومة قيودا لمدة شهر واحد تلزم جميع الأنشطة غير الأساسية في المدن الكبرى بغلق أبوابها الساعة السادسة مساء.