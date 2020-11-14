اليوم السابع
Ads
السبت، 14 نوفمبر 2020 07:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إصابة 39 شخصا فى حادث انقلاب أتوبيس على طريق قنا - الأقصر

السبت، 14 نوفمبر 2020 02:02 ص
إصابة 39 شخصا فى حادث انقلاب أتوبيس على طريق قنا - الأقصر انقلاب أتوبيس - صورة أرشيفية
قنا _ وائل محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 39 شخصا، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، نتيجة انقلاب أتوبيس ركاب على طريق قنا - الأقصر الصحراوي أمام قرية  الطويرات.

تلقى اللواء محمد أبو المجد مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور بدوي سعيد مدير المرفق يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث انقلاب أتوبيس على طريق قنا - الأقصر الصحراوي أمام قرية الطويرات، أثناء عودته من احتفالات مار جرجس بالمحروسة، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابين إلى المستشفى.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


اخبار مصر

حادث اتوبيس

اخبار الحوادث

محافظة قنا

حوادث الطرق

انقلاب اتوبيس

اخبار

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة