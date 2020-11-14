إصابة 39 شخصا فى حادث انقلاب أتوبيس على طريق قنا - الأقصر

قنا _ وائل محمد

أصيب 39 شخصا، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، نتيجة انقلاب أتوبيس ركاب على طريق قنا - الأقصر الصحراوي أمام قرية الطويرات.



تلقى اللواء محمد أبو المجد مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور بدوي سعيد مدير المرفق يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث انقلاب أتوبيس على طريق قنا - الأقصر الصحراوي أمام قرية الطويرات، أثناء عودته من احتفالات مار جرجس بالمحروسة، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابين إلى المستشفى.



وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.