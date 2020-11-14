إصابة 39 شخصا فى حادث انقلاب أتوبيس على طريق قنا - الأقصر

أصيب 39 شخصا، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، نتيجة انقلاب أتوبيس ركاب على طريق قنا - الأقصر الصحراوي أمام قرية الطويرات.
تلقى اللواء محمد أبو المجد مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور بدوي سعيد مدير المرفق يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث انقلاب أتوبيس على طريق قنا - الأقصر الصحراوي أمام قرية الطويرات، أثناء عودته من احتفالات مار جرجس بالمحروسة، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابين إلى المستشفى.
وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
إصابة 39 شخصا فى حادث انقلاب أتوبيس على طريق قنا - الأقصرالسبت، 14 نوفمبر 2020 02:02 ص
انقلاب أتوبيس - صورة أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب 39 شخصا، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، نتيجة انقلاب أتوبيس ركاب على طريق قنا - الأقصر الصحراوي أمام قرية الطويرات.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
محافظ البحر الأحمر يكشف تفاصيل انقلاب أتوبيس على طريق القصير - سفاجاالأربعاء، 11 نوفمبر 2020 11:39 م
مصرع شخص وإصابة 36 آخرين فى انقلاب أتوبيس بطرق القصير - سفاجاالثلاثاء، 10 نوفمبر 2020 10:54 م
أسماء 10 مصابين فى انقلاب أتوبيس بطريق الفرافرة ديروطالإثنين، 26 أكتوبر 2020 01:25 م
مصرع شخص وإصابة آخرين فى حادث انقلاب أتوبيس عام بالوادى الجديد.. فيديوالإثنين، 26 أكتوبر 2020 11:09 ص
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة