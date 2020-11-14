اليوم السابع
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إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق الدائرى بالهرم

السبت، 14 نوفمبر 2020 02:44 م
إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق الدائرى بالهرم حادث- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب مسن بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق الدائرى أعلى منطقة الهرم، مما أدى إلى توقف حركة المرور وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصاب الى المستشفى.
 
 

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة بدائرى الهرم بوقوع حادث مرورى وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

 

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.

 

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

 

وتمركزت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.


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