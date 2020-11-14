إحالة 5 متهمين للمحاكمة بتهمة ممارسة الدعارة فى مصر القديمة

كتب سليم على

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، بإحالة 5 متهمين بإدارة شبكة للدعارة بمنطقة الفسطاط ، إلى المحاكمة.

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لهم تهمة ممارسة الرذيلة.

وكشفت التحقيقات التي تجريها نيابة مصر القديمة الجزيئة، أن المتهم عاطل مقيم بمنطقة الفسطاط لديه زوجتان يستغلهما في أعمال الدعارة مقابل مبالغ مالية، ولديه فتاة قاصر من إحداهما.

وتبين أن المتهم يستغل زوجتيه وفتاتين أخريين في ممارسة الأعمال المنافية، من خلال عرض صورهم على مواقع التواصل مقابل مبالغ مالية ويتم الاتفاق على المبلغ ومكان المقابلة من خلال الرسائل وتجهيز أوراق زواج عرفية.

كانت قد رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي، إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " تحوى العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التى يبدى من خلالها المُعلن استعداده لإحضار فتيات لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى لمدة أسبوع تحت ستار الزواج العرفى محدد المدة.