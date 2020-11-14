إجراء صيانة بخط الغاز الطبيعي شقير - السويس قد ينجم عن حدوث صوت مرتفع

أفادت إحدى شركات الغازات الطبيعية بأنه جارى إجراء أعمال صيانة وإصلاح بخط الغاز الطبيعى (شقير/السويس) يوم الأحد الموافق 15/11/2020، وقد ينجُم عنه حدوث صوت مرتفع حال تفريغ خط الغاز بغرفة بلف (9 شقير) بمنطقة الأدبية بالسويس.
إجراء صيانة بخط الغاز الطبيعي شقير - السويس قد ينجم عن حدوث صوت مرتفعالسبت، 14 نوفمبر 2020 05:39 م
صورة ارشيفية
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