اليوم السابع
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إجراء صيانة بخط الغاز الطبيعي شقير - السويس قد ينجم عن حدوث صوت مرتفع

السبت، 14 نوفمبر 2020 05:39 م
إجراء صيانة بخط الغاز الطبيعي شقير - السويس قد ينجم عن حدوث صوت مرتفع صورة ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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أفادت إحدى شركات الغازات الطبيعية بأنه جارى إجراء أعمال صيانة وإصلاح بخط الغاز الطبيعى (شقير/السويس) يوم الأحد الموافق 15/11/2020، وقد ينجُم عنه حدوث صوت مرتفع حال تفريغ خط الغاز بغرفة بلف (9 شقير) بمنطقة الأدبية بالسويس.
 
 

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