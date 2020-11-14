أمين عام الأمم المتحدة: 90% من إصابات كورونا فى المناطق الحضرية

كتبت - هند المغربي

كشف أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة، أن 90% من إصابات وباء كورونا التي تم تسجيلها تقع في المناطق الحضرية، مؤكدا "نواجه أزمة مناخية، وانهيار التنوع البيولوجي، واتساع أوجه عدم المساواة، وتفاقم التدهور البيئي". ويجب أن تكون حلولنا شاملة، والمساحة المحلية هي المكان المثالي لربط النقاط.

ووفقا لبيان للأمين عام الأمم المتحدة، أشار تقرير مدن العالم 2020 الذي أطلقته الأمم المتحدة مؤخرًا، أن الحكومات المحلية والإقليمية لها دور رئيسي في تسخير القوة التحويلية للتحضر قائلا، يمكن للسياسية واللوائح والحوافز المالية أن تدفع التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري وأنظمة الطاقة كثيفة الكربون. مضيفا، ويمكن تعزيز العمل في مجال النقل وأنظمة الغذاء والتماسك الاجتماعي.

وأضاف جوتيريش، لا تستطيع الحكومات الإقليمية والمحلية القيام بذلك بمفردها، ولكن، يمكن تحميل الحكومة الوطنية المسئولية عن التزاماتها المتعلقة بالمناخ والتنمية المستدامة، بما في ذلك عن طريق الضغط من أجل اتخاذ إجراءات لتحقيق الحياد الكربوني - انبعاثات صافية صفرية - بحلول عام 2050.

وكرر جوتيريش نداءه للدول الأعضاء وجميع شركاء التنمية لوضع الحكومات المحلية والإقليمية في قلب جهود الإنعاش الخضراء والمرنة. قائلا، "يجب أن تعزز حزم الاسترداد والإنفاق العام الآخر قدرة الحكومة المحلية". يتطلب هذا العمل تعاونًا أعمق بين المؤسسات المحلية والوطنية والدولية.