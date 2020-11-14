ألمانيا تعتزم دفع 22 مليار يورو كمساعدات للشركات في النصف الأول من 2021

رويترز

قالت مصادر مطلعة إن من المتوقع أن تدفع ألمانيا 22 مليار يورو (26 مليار دولار) للشركات وأصحاب المشروعات الخاصة كمساعدات لتخفيف آثار فيروس كورونا ابتداء من يناير كانون الثاني حتى يونيو حزيران 2021 مع امتداد تأثير الجائحة إلى العام المقبل.

وأضافت أن حزمة المساعدات الألمانية المتعلقة بفيروس كورونا في نوفمبر تشرين الثاني لتعويض الشركات المتضررة من إجراءات العزل العام ستصل هذا الشهر إلى 14 مليار يورو. وكانت الحكومة تتوقع مبدئيا دفع عشرات المليارات من اليورو.

ويتوقع مجلس المستشارين الاقتصاديين التابع للحكومة الألمانية أن ينكمش الاقتصاد بمعدل أقل مما كان متوقعا في البداية هذا العام بفضل صيف قوي ولكن الموجة الثانية من جائحة كوفيد-19 تؤثر على توقعات النمو لعام 2021.

وفي إطار الجولة الجديدة من تدابير التخفيف من آثار كوفيد-19 يمكن للشركات الحصول على ما يصل إلى 200 ألف يورو شهريا لتغطية التكاليف الثابتة مثل الإيجار في حين يمكن لأصحاب المشروعات الخاصة الحصول على ما يصل إلى خمسة آلاف يورو.