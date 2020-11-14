أكثر من 3 آلاف مسجد فى سلطنة عمان تعيد فتح أبوابها لاستقبال المصلين غدا.. فيديو

كتبت : إسراء أحمد فؤاد

تستعد سلطنة غدا الأحد، عُمان لإعادة فتح الجوامع والمساجد للصلوات الخمس فقط دون صلاة الجمعة، ابتداءً من غدا الأحد، وفقا لقرار اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا.

وقررت اللجنة السماح بإعادة فتح الجوامع والمساجد التى لا تقل سعتها عن 400 مصل للصلوات الخمس فقط - ولا يشمل ذلك صلاة الجمعة - ابتداءً من يوم الأحد المقبل الموافق 15 نوفمبر الجاري، وذلك وفقاً للضوابط الآتية:

تجنب المصلى الذهاب إلى الجامع أو المسجد في حالة وجود أعراض الإصابة بمرض كوفيد 19 لديه أو لدى أحد أفراد أسرته أو مخالطيه، وفتح الجوامع والمساجد وقت الأذان ولمدة لا تزيد على 25 دقيقة تشمل الأذان والصلاة والخروج من المسجد، ورفع المصاحف والكتب وعدم استخدامها من المصلين، وإغلاق جميع برادات المياه، وإغلاق دورات المياه بصفة تامة، وضرورة إحضار المصلين سجاداتهم الخاصة، والتزام جميع المصلين بتعقيم اليدين بانتظام قبل دخول الجامع أو المسجد وعند الخروج منه، وضرورة ارتداء الكمامات طيلة فترة وجودهم داخل الجامع أو المسجد، وضرورة التباعد بين المصلين أثناء الصلاة بما لا يقلّ عن متر ونصف المتر، وإشراف وكلاء الجوامع والمساجد والقائمين عليها على التزام الجميع بالضوابط المذكورة أعلاه، وغيرها من التدابير الاحترازية المحددة في الدليل الاسترشادي والإجرائي لتجهيز المساجد الصادر عن وزارة الأوقاف والشئون الدينية بالسلطنة.